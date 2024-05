Fica 2024 tem apresentações definidas

Foi divulgado, nesta quarta-feira (22), o resultado final do Edital de Seleção de Apresentações Artísticas e Culturais para a 25ª Edição do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que acontece entre os dias 11 e 16 de junho, na cidade de Goiás. Com mais de 1,3 mil acessos ao edital, foram selecionadas 16 atrações locais e 11 regionais.

O resultado pode ser conferido no site do festival (fica.go.gov.br). A elas se juntam as três atrações nacionais selecionadas: Sandra Sá, que se apresenta no dia 14; a banda Ira!, que sobe ao palco no dia 15, e Silva fechando o evento no dia 16.

No edital de homologação, as propostas foram organizadas por modalidade e categoria, em ordem de classificação dos selecionados. Os selecionados receberão entre R$ 2 e R$ 10 mil de cachê, a depender da categoria.

Dentro da primeira modalidade, foram selecionadas cinco propostas para a categoria Festejos da Cultura Popular. São elas: Carnaval para Todos, 100 Anos da Escola de Samba Associação Atlética União Goiana, Experimento 360 - Saracura do Brejo, Roda de Capoeira Angola dos Meninos de Angola, Grupo de Jongo Malungos de Angola e Mocidade toda Preta É Rainha!

Música

Na categoria apresentações musicais, foram sete os selecionados: Meu Brasil Brasileiro - Lourany Cruz; Viola Cabocla - Rafael Guerreiro; Apresentação Musical A Trilha do Tatu - Grupo Charangau; Ronaldo Oliveira: Escrevivências; Encontro em Vila Boa - Mari Camargo e Demis Ferreira; Grupo Samba, Cidade e Sociedade e Show do Soul do Pagode.

Participam da segunda modalidade 11 propostas para a única categoria de apresentações musicais. São elas: Cartola 50 Anos, com o grupo Samba Matuto; a banda Carne Doce apresentará show de lançamento do novo álbum Cererê; o show Sina, com Luiz Garcia; Tinindo Trincando, com Ingrid Lobo; Do Fundo da Alma, com Tom Chris; Laços, com Cláudia Vieira; Canções de Bituca, com o Diones Correntino Trio; o Dona da Roda vai homenagear Dona Ivone Lara, a dama do samba; Raízes Sonoras, com Caboclo Roxo; Décadas, com Os Rockefellers, e Projeto MPBeats.