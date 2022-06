Filha de Leandro mostra rosto de filho recém-nascido pela primeira vez

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, mostrou o rosto de seu filho recém-nascido, pela primeira vez, nesta sexta-feira (10), em seu perfil do Instagram. De acordo com a mãe do menino, José nasceu com 50 centímetros e 3,9 kg em Goiânia.

"Minha vida tem uma nova cor! Te amo incondicionalmente meu filho. Obrigada Jesus ❤ ️", escreveu a mãe em suas redes sociais.

É o primeiro filho de Lyandra com Lucas Santos, seu noivo. O bebê leva o nome em homenagem ao avô, que se chamava Luís José da Costa. Leandro fazia dupla sertaneja com o irmão Leonardo e morreu em 1998 em decorrência de um câncer raro na região torácica.

A avó do recém-nascido, Andréa Mota, também comemorou a chegada de José através das redes sociais. “Que Deus te guarde para todo o sempre. Todo amor do mundo é pouco”, escreveu.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.