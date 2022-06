Filho de Luciano, Nathan Camargo se casa em Goiânia; veja fotos

O músico Nathan Camargo, filho do cantor Luciano, e a influenciadora Izabella se casaram nesta segunda-feira (6), em Goiânia. A cerimônia, que foi realizada na Villa Cavalcare, também foi transmitida pelo Youtube no canal do casal: “Camarguinhos”. Entre os padrinhos do casal, o cantor Marrone e também o humorista Jacques Vanier.

Izabella entou com a música ‘Eu juro’, de Leandro e Leonardo, mas desta vez, cantada pelo sogro Luciano. Nathan e o pai se emocionaram e não conseguiram segurar as lágrimas. O casal já tinha oficializado a união no religioso em 2021, mas por conta das restrições da pandemia a comemoração tinha sido apenas um jantar restrito.

A festa contou com a presença de vários famosos como o jogador Kaká que estava ao lado de Carol Dias; o cantor Leonardo e a esposa, Poliana Rocha; DJ Jesus Luz, o ex-BBB Caio Afiune; a influenciadora Monick Camargo e empresário Alexandre Suita, irmão de Andressa Suita.

O vestido escolhido pela noiva é da marca Rosa Clará.