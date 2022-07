Filho de Marília Mendonça sobe pela primeira vez ao palco durante show do pai, em Goiânia

Léo Mendonça subiu ao palco de um show pela primeira vez. O filho dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff até pegou o microfone durante a apresentação do pai no show de domingo, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Huff foi uma das atrações da 1ª edição do Festival Luan City, do cantor Luan Santana.

Léo Mendonça estava com a avó, mãe de Marília, Ruth Moreira. Ela agradeceu o carinho e as orações dos fãs. Ela ainda disse que a família se prepara para contar para o menino sobre a morte da cantora, já que ele não entende. Ruth disse que se emociona por poder compartilhar essa dor com o carinho de todo mundo. “Ela ia ficar muito orgulhosa do carinho de vocês.

Léo até mandou “tchau, tchau” no microfone e foi aplaudido. Murilo também estava orgulhoso de estar no palco com o filho. Ele ainda disse: “Será que o papai está feliz? A força de vocês nos ajuda demais.”

Morte

Marília Mendonça morreu em novembro do ano passado depois que o avião em que ela estava caiu. A cantora seguia com dois assessores e dois pilotos para um show em Minas Gerais. Todos morreram na hora.