Filho de Zé Vaqueiro nasce com malformação congênita e está em UTI

O filho mais novo do cantor Zé Vaqueiro e Ingra Soares, Arthur, nasceu na última segunda-feira (24). Nesta quarta-feira (26), o cantor comunicou nas redes que o bebê foi diagnosticado com malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, e está internado na UTI.

O comunicado diz que a mãe passa bem e já teve alta hospitalar. Por conta do momento delicado, os próximos shows de Zé Vaqueiro estão cancelados.

A trissomia do cromossomo 13 é também chamada de Síndrome de Patau, caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de más-formações congênitas.

Zé Vaqueiro e Ingra já são pais de Daniel, de 3 anos, e Nicolly, de 13, de um relacionamento anterior da influenciadora.