Filho do cantor Zé Vaqueiro morre aos 11 meses

O pequeno Arthur, de 11 meses, filho do cantor Zé Vaqueiro e da empresária Ingra Soares, morreu na madrugada desta terça-feira (9). A informação foi divulgada pelos pais, em stories no Instagram.

"Deus sabe de todas as coisas e decidiu que era a hora de nosso Arthur se juntar a ele e descansar", diz nota assinada pelo casal. "Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós".

Artistas como os cantores Wesley Safadão e João Gomes prestaram solidariedade a família, por meio de postagens nas redes sociais.

Síndrome de Patau

Arthur nasceu com malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau.

A condição ocorre quando algumas ou todas as células do corpo têm uma cópia extra (três, vez de duas) do cromossomo 13 e afeta um a cada 5 mil bebês. Ela pode afetar o funcionamento de órgãos como pulmões, coração, fígado, rins, pâncreas e sistema digestivo.

O filho do cantor ficou internado até os nove meses, teve alta, mas voltou ao hospital após uma parada cardíaca.

O casal tem outros dois filhos, Daniel, 3, e Nicolly, 13.