Filme goiano é destaque na Mostra ‘Amor, a Morte e as Paixões’

Heitor (Flávio Baiocchi) é um renomado advogado que vive em Goiânia. O rapaz é muito metódico e ansioso, além de viver com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Quando menos espera, se vê dominado por uma paixão arrebatadora por Virgínia (Naiara Fariazzi), uma mulher que vive no interior do Estado e com personalidade oposta à dele.

O público confere a dinâmica desse casamento pouco provável no longa-metragem goiano "Na Cama com Virgínia", dirigido e roteirizado por Isabela Eva, baseado na obra Balaio de Gato, do escritor Luiz Augusto Araujo. Serviram de cenário para o longa, cidades como Catalão, Goiânia e Ouvidor.

Première

O filme tem première na capital fechada para convidados nesta quinta-feira (25), mas a estreia oficial já tem data marcada: dia 10 de fevereiro, às 19h30, na sala 2 do CineX, no subsolo do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O longa-metragem integra a programação da mostra de cinema O Amor, a Morte e as Paixões, que realiza sua 15ª edição no espaço entre 1º e 14 de fevereiro.

“Eu fiquei bastante surpreso com a ligação da Isabela falando sobre o projeto, porque já é uma realização ter uma história minha contada em um livro. Levar essa história de forma mais profunda e abrangente para as telas dos cinemas me deixou muito honrado”, conta Luiz Augusto.