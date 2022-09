Filme inspirado em Cora Coralina será exibido no canal do YouTube do Sesc Nacional

O curta-metragem Atravessar-se, da companhia circense goiana Catavento, livremente inspirado na vida e na obra de Cora Coralina, entra em temporada gratuita de exibições nesta quarta (14) e quinta-feira (15), às 20 horas, no canal do Sesc Brasil, no YouTube.

O filme dirigido por Felipe Nicknig, que faz parte da programação do Palco Giratório, será reexibido nos dias 21 e 22 de setembro. Além disso, o curta será exibido em 20 escolas municipais de Goiânia, para estudantes da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O ponto de partida para o filme surgiu em 2018, a partir de pesquisa inicial inspirada em Cora Coralina, desenvolvida por Marina Amorim, como conclusão da formação na 1ª Turma do Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo (Nufaac), projeto da Catavento.

A produção começou em novembro de 2020, com a criação do roteiro feito por Daniel Calil e Valeria Braga. O elenco, além de Marina, conta com Marialuz e participação especial de Helena Vilela Nicknig. O lançamento foi em março de 2021 também de maneira on-line.

As gravações foram realizadas na cidade de Goiás e em Goiânia, observando normas e cuidados sanitários devido à pandemia. A ideia da companhia no primeiro momento era a criação de um espetáculo de teatro, mas por conta da Covid-19, os artistas decidiram pelo filme como produto final. O desafio foi grande, já que a Catavento precisou experimentar novas possibilidades e linguagens que podem extrapolar o espaço de um palco. Também fizeram parte do projeto 24 encontros do Núcleo de Pesquisa e Experimentação em Circo.

A história da Catavento Companhia Circense começa em 2011 a partir da vontade e curiosidade por investigar e pesquisar novas possibilidades, formas e estéticas no universo do circo. Ao longo dos últimos anos o grupo tem se destacado no cenário circense regional e nacional pela qualidade dos projetos. Recentemente, a companhia participou de importantes festivais, como Aldeia SESC de Artes (2020) e do 20º Festival Mundial de Circo de Belo Horizonte, onde foi selecionada no Edital Nacional de Artes da Qualicult.