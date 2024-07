Flávio Venturini apresenta seu novo show em Goiânia, neste domingo (21)

O cantor Flávio Venturini, de 74 anos, traz seu novo show para Goiânia neste domingo (21), às 19h30. O artista mineiro, acompanhado por Alexandre Lopes (guitarra) e Henrique de Paula (bateria), levará sua atual turnê ao Música no Garden em show aberto ao público e que marca o lançamento da atração Food Garden no Flamboyant Shopping Center, no Jardim Goiás. A entrada é gratuita.

O repertório do show será composto por seus grandes sucessos, como "Todo Azul do Mar", "Linda Juventude", "Noites com Sol", sua colaboração com Renato Russo em "Mais uma Vez", e sua canção mais gravada, "Nascente". Além disso, ele deve apresentar duas ou três faixas do álbum "Paisagens Sonoras Vol. 1", seu lançamento mais recente.

“Vou mostrar tudo que fiz de bom nos últimos tempos”, adianta o cantor.

Em sua carreira, Flávio fundou a banda 14 Bis e teve uma passagem marcante pelo Clube da Esquina. Com 25 CDs e 3 DVDs lançados, ele acumulou mais de 2 milhões de discos vendidos e mais de 200 milhões de streamings nas plataformas digitais.