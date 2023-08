Fora das novelas desde 2018, Jayme Monjardim tenta voltar ao horário nobre da Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora das novelas desde 2018, quando dirigiu "Tempo de Amar" na faixa das seis, Jayme Monjardim está tentando emplacar um projeto pessoal para retornar aos folhetins da Globo. O diretor avançou nos trabalhos para tentar obter sinal verde para "Romaria", ideia sua para o horário das nove, que está preenchido apenas até meados de 2024.

Após "Terra e Paixão", atualmente no ar, a Globo só aprovou o remake de "Renascer" (1993), a ser escrito por Bruno Luperi com base no original de seu avô, Benedito Ruy Barbosa. "Romaria", caso aprovada, viria a seguir. O diretor mantém sigilo sobre quem está desenvolvendo o roteiro dos primeiros capítulos pedidos pela Globo.

Nos últimos meses, Monjardim chegou a viajar para ajudar nas pesquisas de texto e ter mais informações sobre a devoção de católicos em romarias. A história gira em torno de uma família desfeita por brigas e tragédias. De forma surpreendente, os sete irmãos que fazem parte dela acabam se encontrando muitos anos depois, durante uma romaria no interior do Brasil. Após a reunião, eles precisam lidar com as consequências de tanto tempo afastados.

O diretor está investindo na ideia desde 2021, após lançar a série "Passaporte para Libertade", parceria da Globo com a Sony Pictures. Procurado pela reportagem, Monjardim confirmou que a trama está "em processo de aprovação de texto".

Por estar tanto tempo sem fazer novelas, chegou-se a falar na Globo que o diretor estava fora da emissora, na esteira da debandada de acordos fixos que ocorreu recentemente. Monjardim negou a informação. "Tudo segue normal', afirmou à reportagem.

Não é a primeira vez que Monjardim tenta emplacar uma ideia pessoal como novela. Em 1991, a partir de um argumento seu, a extinta Rede Manchete (1983-1999) montou "A História de Ana Raio e Zé Trovão", um dos maiores sucessos da emissora, protagonizada por Ingra Lyberato e Almir Sater.