Fora do 'BBB-23', Domitila diz que vai gravar música com Poze do Rodo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila Barros anunciou nesta quarta-feira (19) que vai gravar música com Poze do Rodo, funkeiro cujas músicas narraram sua trajetória no BBB 23 (Globo).

A ativista deu a informação ao Gshow após receber a notícia de sua assessoria.

Mais cedo, Poze compartilhou print de uma foto em que Domi aparece no Projac, ao lado de um fã que vestia camiseta do músico.

Caso a parceria se concretize, será a segunda música de Domitila. Ela já fez feat com o rapper Teeyno em "Girl with those Curls".