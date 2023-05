Forró e sertanejo marcam a sexta-feira na Pecuária

Fenômeno de público em todo o Brasil, o forrozeiro Wesley Safadão é a grande atração desta sexta-feira (26) na Pecuária de Goiânia. O artista vai trazer os grandes sucessos da carreira, Depende, Eu Já Tava Bem, Passatempo, Ele é Ele, Eu Sou Eu, além de outras canções, caso de Camarote, Aquele 1% e Coração Machucado. Outra atração da noite é Murilo Huff. A abertura dos portões será às 19 horas.

Wesley Safadão retorna à Pecuária de Goiânia depois de ter sido anunciado em 2020 como uma das principais atrações da programação. No entanto, o evento foi cancelado por conta da pandemia de Covid-19 e, quando a festa retornou ao calendário de Goiânia em agosto de 2022, não contou com shows. Agora o forrozeiro faz a sua estreia no palco principal.

O forrozeiro, natural de Fortaleza, no Ceará, dificilmente fica um ano sem tocar em Goiânia e Região Metropolitana. Em 2022, por exemplo, Safadão foi o responsável por fechar os shows do Aparecida é Show. Ele foi anunciado na grade de última hora, em substituição ao sertanejo Gusttavo Lima. Pouco tempo antes, ele também tocou na capital como uma das atrações do Bloquinho do Mada.

A abertura deve ser com Murilo Huff, que acaba de lançar nas plataformas digitais a canção Quem Tá Pegando, que conta com participação de Safadão. A música foi gravada no final de abril, durante o festival Garota Vip em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha. Os cantores também firmaram parceria entre os escritórios para que o sertanejo seja exclusivo do Camarote Shows no Nordeste.

Murilo Huff é dono de grandes hits, como Dois Enganados, canção gravada com a ex-namorada, Marília Mendonça, Pino da Granada, Perfeito Para Ficar Sozinho (ao lado de Maiara e Maraisa) e Fulano, com Matheus e Kauan. O goiano tem mais de 360 composições gravadas por artistas renomados em seu currículo e vem nos últimos anos mantendo ativa e bem-sucedida carreira de cantor. Ele trabalha simultaneamente com o DVD Ao Vivo em Rio Preto e projeto Ao Vivão — formado por regravações de hits de gêneros.

Shows: Wesley Safadão e Murilo Huff

Data: Sexta-feira (26)

Horário: Abertura dos portões às 19 horas

Local: Parque Agropecuário Pedro Ludovico / Rua 250, Nova Vila

Ingressos: R$ 40 (meia-entrada solidária) e R$ 80 (inteira)

Informações: @pecuariadegoiania