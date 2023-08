Foto de Gusttavo Lima viraliza entre internautas

O cantor Gusttavo Lima, de 33 anos, está na boca do povo ou melhor dos internautas desde quarta-feira (2), quando compartilhou uma foto descontraída no Instagram. A imagem, porém, repercutiu por outro motivo: as pernas do sertanejo. O clique viralizou nas redes sociais e rendeu vários comentários divertidos.

Na imagem divulgada no seu perfil no Instagram, Gusttavo aparece de braços abertos e tomando sol, apenas de cueca.

“Medo de ir na cozinha de madrugada beber água e encontrar as canelas do Gusttavo Lima”, escreveu um usuário.

O ex-BBB e sertanejo Rodolfo, da dupla com Israel, entrou na onda. “É, nego duro. A gente pode fazer o que for, nossas canelas não engrossam não”, escreveu.

“Mãe, posso dormir com você? Eu estou com medo da canela do Gusttavo Lima”, comentou outra usuária. A postagem teve cerca de 20 mil comentários, várias curtidas e rendeu memes.