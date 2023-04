Fotos de autópsia de Marília Mendonça vazam, e família pede para público não compartilhar

Fotos da autópsia de Marília Mendonça começaram a circular nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (13), um ano e cinco meses após a morte da cantora em um acidente aéreo, em Caratinga, Minas Gerais. As fotos fazem parte do Inquérito Policial que trata do acidente, que ocorreu em novembro de 2021.

Em nota, a assessoria de imprensa de Marília Mendonça informou que a mãe da cantora, dona Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, mas pediu que as pessoas tenham respeito e empatia. “Que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem”, diz o comunicado.

O advogado que representa a família, Dr. Robson Cunha, manifestou total indignação com o material divulgado.

“É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa”, afirmou.

Cunha frisou ainda que, durante todo o tempo, desde o acidente até a liberação dos corpos, o trabalho foi incansável para que uma situação grave como essa não ocorresse.

“O Estado é o responsável pela guarda e proteção das informações e documentos que estão sob a sua tutela. Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados.”, pontuou.

O advogado ressaltou ainda que, aqueles que que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. “Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material”, concluiu.

Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que assim que tomou conhecimento dobre o vazamento de fotos referentes ao laudo de necrópsia da cantora Marília Mendonça, instaurou de forma imediata um procedimento administrativo para apurar os fatos.

A PCMG disse ainda que e que não compactua com o referido acontecimento e assegura que a ação está sendo apurada para esclarecimentos e responsabilização dos envolvidos.

"A Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo. ", diz um trecho do comunicado.

Nota da Polícia Civil de Minas Gerais na íntegra

Acidente

Aos 26 anos, a cantora Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021 após a queda de uma aeronave em uma cachoeira na Serra de Caratinga no interior de Minas Gerais. Todas as cinco pessoas que estavam na aeronave morreram no pouso forçado. A cantora deixou um filho de 1 ano de idade.