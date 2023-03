Fred Nicácio é o 7º eliminado do BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 62,94% dos votos, Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do BBB 23 (Globo). O médico disputava a permanência no programa com Cara de Sapato e Cezar Black.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 14. É muito interessante quando um duelo de dentro da casa aparece no Paredão. Isso foi em janeiro, agora que estamos quase em março, a plateia se pergunta: esse assunto de novo?"

"Só veio o bonito abraço duas horas atrás. Vocês não vão resolver esse debate nessa casa porque um dos dois sai hoje. Pode relaxar, Cezar. Hoje, é Sapato x Fred... É um duelo de personagens riquíssimos. Cara de Sapato, o lutador mais doce (...) O homem é ao mesmo tempo a fortaleza e a fragilidade. Sorte que tem antídoto, aquela mão sempre por perto".

"Dr. Fred Nicácio, dono de cinturão de lutas da vida. Venceu o preconceito de ser um homem preto, gay... Você é exemplo para tanta gente e sabe disso. Mas, eu queria falar o que ninguém fala: você gagueja. Você é um comunicador, mais uma vez é um exemplo. Nada abala esse tanque grandão. Ocupa o espaço, dono de uma confiança tão grande que pode ser vista como arrogância. Em certos momentos, isso te coloca em um tom acima da realidade".

"Sapato, vou falar claramente com você: supera, relaxa. Você tem a mania de se culpar pelas coisas. No MMA, é lindo falar com o adversário. No BBB, não dá para falar a cada golpe" (...) Vocês deixaram na decisão dos juízes".