Furacão Milton surpreende famosos brasileiros nos EUA

Vários artistas brasileiros usaram as redes sociais para compartilhar suas reações a respeito da chegada, nesta quarta-feira (9), do furacão Milton na Flórida, Estados Unidos, onde fica o parque da Disney, em Orlando.

Anitta, MC Loma, Thaeme, Tainá Müller, Sofia Liberato, Léo Santana e Lore Improta foram pegos de surpresa pelo alerta das autoridades locais e tiveram que agir rápido.

A cantora sertaneja Thaeme, da dupla com Thiago, optou por interromper a viagem que fazia com o marido, Fábio Elias, e as filhas, Liz e Ivy, para deixar o estado por questões de segurança.

“A viagem não saiu muuuuito como planejada dessa vez.. Como tinha acabado de passar o furacão Helene, jamais pensava que passaria em seguida outro, ainda mais forte... Em meio ao desespero fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança”, escreveu ela.

O cantor Léo Santana e a esposa, Lore Improta, também escolheram antecipar a volta para o Brasil.

Por outro lado, Anitta, MC Loma e as irmãs gêmeas Mariely e Mirella Santos decidiram permanecer. A MC e as irmãs contaram que sairam de Orlando, onde estava hospedada. Elas foram para outra cidade, situada a 700 quilômetros do local que deve ser atingido pelo furacão.

Kauan, da dupla com Matheus, acabou ficando preso nos EUA em razão da passagem do furacão Milton e de um problema na aeronave em que estava. O sertanejo disse por meio do seu perfil no Instagram, que não conseguiu voltar para o Brasil e acabou perdendo o aniversário do filho.