Gérard Depardieu é acusado novamente de assédio sexual

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gérard Depardieu, 74, foi acusado novamente de assédio sexual. Segundo o portal FranceInfo, o ator francês teria abusado de uma profissional do cinema que não prestou queixa antes por "medo de represálias trabalhistas".

Esta é a 14ª acusação contra o artista. Os outros processos supostamente ocorreram entre 2004 e 2022.

O relato da vítima foi divulgado nesta segunda-feira (10). A assistente de produção teria trabalhado duas vezes com o ator.

De acordo com o FranceInfo, o depoimento detalha comentários impróprios e propostas sexuais - gratuitas e pagas. Além disso, a vítima aponta que Gérard Depardieu mostrou seus órgãos genitais.

"Ele abaixou as calças e mostrou o pênis. Fiquei com medo e saí da sala o mais rápido que pude. Ele me alcançou no corredor, me prendeu contra a parede com a sua barriga, me bloqueando, então, eu não pude não fazer nada", alegou no depoimento.

Como afirmou o portal, o ator francês não pretende se pronunciar sobre o caso.