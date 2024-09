Gabih, ex-‘The Voice Brasil’, é atração desta sexta-feira (27)

Nesta sexta-feira (27/09), o Lowbrow Lab Arte & Boteco será palco para o show de Gabih & Banda e a discotecagem do DJ Hudson Amaral. As apresentações começam às 21h, mas a casa abre às 19h com a exposição Casa Viva, de Pedro Dias.



Acompanhada por Lucas Ribeiro (bateria), Juliano Leitte (baixo) e Willian Silveira (guitarra), Gabih apresentará um repertório eclético que inclui soul, R&B, pop e brasilidades. O público pode esperar interpretações de artistas como Beyoncé, Duffy, Vanessa da Mata, Stevie Wonder, Ray Charles, Amy Winehouse e muito mais.



Gabih participou do The Voice Brasil em 2022 e recentemente se apresentou em cruzeiros internacionais. Além de sua carreira solo, a cantora integra a dupla Victor & Gabih, focada no rock, que lançou seu DVD em 2023 e já abriu shows para artistas como Humberto Gessinger.



A noite contará ainda com a discotecagem do DJ Hudson Amaral, nome conhecido na cena rock goianiense. Com mais de 30 anos de carreira, Hudson promete um set com blues e rock nacional e internacional das décadas de 1980 e 1990. Reservas podem ser feitas pelo whatsapp (62) 3932-4604.



SERVIÇO

Gabih & Banda + DJ Hudson Amaral

Data: 27/09 (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário das apresentações: 21h

Entrada: R$ 20 até às 20h30. R$ 25 após esse horário

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Avenida Transbrasiliana, 434, Parque Amazônia, Goiânia - GO)

Em cartaz: Casa Viva, de Pedro Dias - visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3932-4604