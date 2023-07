Gabriel, O Pensador se apresenta em Aruanã, no Mais Araguaia

Desde 2022, o Gabriel O Pensador está na estrada com a turnê em celebração aos 25 anos do disco Quebra-Cabeça e, neste sábado (29), a apresentação será em Aruanã, na Praça Couto Magalhães, que tem o Rio Araguaia como pano de fundo.

Maíra Lemos, Maria Eugênia, Pádua, além de música eletrônica, são as outras atrações no evento que fecha a temporada 2023 do projeto Mais Araguaia.

A abertura será a partir das 17h30 e a previsão é que o rapper carioca suba ao palco às 22h30. A entrada é gratuita.

Lançado em 1997, Quebra-Cabeça foi o terceiro álbum da carreira de Gabriel O Pensador e superou 1,5 milhão de cópias vendidas. Com 12 faixas, numa mistura de estilos, o registro consolidou o artista como uma das principais vozes do hip-hop brasileiro.

No show, além de revisitar o disco, o rapper faz um passeio por outros hits, como Astronauta e Solitário Surfista. “Estou curtindo demais essa celebração, mas têm várias outras faixas importantes que estão garantidas.”