Gal Costa e Erasmo Carlos, mortos no ano passado, são homenageados no Grammy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os artistas brasileiros Gal Costa e Erasmo Carlos, que morreram no ano passado, foram lembrados nos prêmios Grammy que aconteceram neste domingo, 5, em Los Angeles.

A lembrança foi feita durante a tradicional parte da premiação que homenageia pessoas ligadas à indústria musical e morreram no ano anterior.

As fotos de Gal e Erasmo apareceram no telão depois que Kacey Musgraves cantou a música "Coal Miner's Daughter", de Loretta Lynn, que morreu em outubro de 2022, Quavo cantou "Without You", música que fez para seu companheiro de banda, a Migos, Takeoff, e Sheryl Crow, Mick Fleetwood, Bonnie Raitt subiram ao palco.

Foram lembrados, ao longo da homenagem, nomes como Jeff Beck, Tom Verlaine, David Crosby

O Grammy, maior premiação da música no mundo, já entregou estatuetas para Harry Styles, Bad Bunny, e Kendrick Lamar até o momento.