Geovani, artista paraense radicado em Goiânia, lança videoclipe ‘Ambulante’ neste sábado (7)

Natural de Marabá (PA), mas morador de Goiânia há oito anos, o multiartista Geovani Santos, de 28 anos, explora seu trabalho autoral na produção de "Ambulante". A prémerie de lançamento do videoclipe será neste sábado (7), às 21 horas, no Abrigô Coletivo, localizado no Setor Leste Universitário.

A obra também será apresentada no canal do YouTube do artista (@ogeovanisantos) e será disponibilizada nos formatos com audiodescrição, interpretação em Libras e legenda. A faixa integra o EP "Parajè", que está em produção e reúne composições escritas entre 2015 e 2022.

"Ambulante" narra a jornada de migração do artista do Pará para Goiás. O trabalho nasceu da proposta de produzir músicas a partir de aplicativos de celular e produções autorais. Para a locação do clipe, Geovani buscou um espaço arquitetônico que não estivesse em uso e fizesse parte da história da capital goiana.

“Assim foi definido o espaço físico da antiga Sede das Centrais Elétricas de Goiás (CELG). Que passa constantemente por um processo de resistência contra sua demolição”, justifica ele, que atua como produtor cultural, ator, performer e musicista.

O projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Compartilhando experiência - oficina no CEPI Professor Pedro Gomes

O projeto “Parajè” combina as composições de Geovani Santos e a sua experiência com aplicativos de produção musical. Entre eles, o mais utilizado, GarageBand, disponibilizado gratuitamente por um servidor online que permite usuários criarem músicas ou podcasts de forma independente. Esta experiência foi compartilhada pelo artista com estudantes da CEPI Professor Pedro Gomes. No total, participaram das oficinas 70 alunos e alunas desta escola, com intuito de utilizarem os métodos aprendidos num projeto do calendário escolar da instituição, no qual os estudantes precisam produzir materiais de audiovisual com temas voltados às Ciências Humanas.

“Realizamos duas oficinas de produção musical com aparelhos celulares junto aos estudantes dessa escola pública. Do que adiantaria falar sobre essa experiência, sem poder possibilitar e instruir novos adolescentes e jovens de Goiânia, sobre como utilizar essas ferramentas e tudo que podem construir a partir de uma pesquisa simples e objetiva sobre produção musical?”, comenta o artista sobre a experiência.

Serviço:

Lançamento do videoclipe, “Ambulante”, de Geovani

Data: 7 de setembro (sábado)

Horário: 21 horas

Local: Abrigô Coletivo (R. 260, nº661 - Setor Leste Universitário)

Pelo YouTube: https://www.youtube.com/@ogeovanisantos

Duração do videoclipe: 04 min. 27seg.