Gil e Margareth Menezes participarão de festival sobre a indústria criativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rio2C, festival dedicado à indústria criativa, promoverá um encontro entre o cantor Gilberto Gil e o diretor Andrucha Waddington para revisitar a parceria de décadas dos dois no audiovisual. A conversa entre eles será mediada pela produtora Flora Gil, esposa do artista baiano.

Desde os anos 1990, Waddington dirigiu 11 dos 17 projetos com Gil feitos pela produtora Conspiração, em que é um dos diretores. Entre as produções assinadas por ele estão os longas "Tempo Rei Gilberto Gil" (1996) e "Doces Bárbaros" (2002), a série documental "Em Casa com os Gil" (2022) e o ainda inédito "Viajando com os Gil", que registra a turnê europeia mais recente do cantor.

O Rio2C será realizado entre os dias 11 e 16 de abril, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Além da presença de Gil, que é ex-ministro da Cultura, o evento levará aos seus palcos a atual chefe da pasta, Margareth Menezes. A expectativa é que a ministra apresente e detalhe projetos do MinC.