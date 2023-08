Gilberto Gil homenageia Caetano Veloso em aniversário do artista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aniversário de Caetano Veloso está rendendo ao ator um dia de homenagens e celebrações. Uma delas veio de Gilberto Gil, grande amigo de longa data. Para ele, o músico, na verdade, é bem mais do que um amigo: é um irmão e sua alma gêmea.

"Caetano é o irmão que eu não tive na minha família. Encontrar com ele na vida foi exatamente como receber um irmão e, a partir da amizade com ele, a própria família dele se tornou uma segunda família para mim também. É um amigo querido, uma alma gêmea", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

A postagem continha um vídeo de diversos momentos dos dois juntos, seja no palco ou na vida pessoal. A amizade começou na década de 1960, na Bahia, estado natal dos dois, encontro que permitiu uma revolução na música brasileira por meio do movimento do tropicalismo.

No aniversário de Gil, em junho, Caetano também celebrou a grande parceria entre os dois e disse que ele é de importância imensa para sua vida.