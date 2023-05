Gio Ewbank expõe convite inusitado de Deborah Secco

Giovanna Ewbank, de 36 anos, relembrou a proposta íntima feita por Deborah Secco, de 43, e destacou que a atriz mantém o convite para uma aventura sexual com seu marido, Hugo Moura, de 33.

O assunto veio à tona porque Dani Calabresa abordou o tema no podcast Quem Pode, Pod.Nesse momento, Giovanna contou que ainda hoje Deborah a convida para a experiência.

“Amor, até hoje, né Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que eu mando mensagem pra ela, ela fala: ‘tô te esperando’. A tal proposta ousada surgiu durante a participação de Deborah no mesmo podcast, há sete meses.

Repercussão

Após a revelação o nome de Deborah Secco caiu na boca do povo e foi parar entre os mais comentados das redes sociais nessa semana.

Com a repercussão Deborah se pronunciou: “Tô boba com o quanto eu viralizei essa semana. Primeiro, chegando no Projac e contando para os meus amigos da minha situação financeira. Agora, com essa cantada... Já faz tanto tempo, né, Giovanna? Tô aqui te esperando!”

“Foi boa essa viralização. Estamos recebendo um monte de propostas! Se você se interessar, deixe aqui o seu arroba”, brincou.