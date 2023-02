Gisele Bündchen confirma visita ao Rio de Janeiro para curtir Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen, 42, estará em terras cariocas no Carnaval. Pelas redes sociais, a top revelou que virá ao Rio de Janeiro para celebrar a folia nos próximos dias.

"Estou com muita saudade da Cidade Maravilhosa. Estou indo para o Rio, mas quem sabe não dou uma passadinha em outros carnavais também", disse ela em vídeo.

Gisele estará num dos camarotes da Marquês de Sapucaí no próximo domingo (19), data que marca a abertura dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial carioca. As últimas vezes em que ela esteve no Brasil pela festa mais popular foi em 2002, em Salvador (BA), e em 2011, no Rio (RJ).