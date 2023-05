Gisele Bündchen e Shakira jantam juntas em restaurante de comida japonesa em Miami

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As solteiras do mundo da fama e amigas de longa data, Shakira e Gisele Bündchen se encontraram em Miami, nos Estados Unidos, e jantaram juntas no restaurante Makoto, de comida japonesa. A refeição ocorreu na terça-feira (16) e contou a presença de Milan, 10, e Sasha, 8, filhos da cantora que vivem com ela na cidade, e Benjamin, 10, e Vivian, 10, da top model.

As crianças são do relacionamento da colombiana com Gerard Piqué -separação que é motivo de indiretas até hoje. Já a modelo brasileira anunciou o separação do astro do futebol americano em 2022.

Em 2019, o restaurante abriu uma franquia no Brasil, no Shopping Cidade Jardim, na capital paulista.

Segundo o jornal americano TMZ, as duas pediram salada, diversos tipos de pães e hamachi, uma espécie de peixe. No site do estabelecimento, o custo da entrada com o animal marinho, que vem frito acompanhado de arroz, custa $18, o que equivale a R$ 89. Já a opção do prato cru está avaliada em R$ 119.

Entre as opções de saladas, as celebridades puderam optar entre a Makoto House, ao custo de R$ 74,54, que é composto por peixe, clara de ovo e wasabi, ou sunomono (R$ 64), que serve pepino em conserva e vinagrete com molho de japonês tosazu. A terceira opção de salada ofertada se chama Kani, com pepino e uma pasta japonesa.

A refeição mais cara no restaurante é um prato de kurosawa, um tipo de carne envelhecida por 30 dias, que vem acompanhada de um molho da casa. Custa $ 205, o que equivale a R$ 1018.