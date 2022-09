Gisele Bündchen leva filhos a parque aquático em meio a brigas com Tom Brady

A supermodelo Gisele Bündchen, de 42 anos, voltou para a Flórida e se reuniu com seus filhos após uma série de discussões acaloradas com o marido Tom Brady, 45, segundo o Page Six. Ela foi vista sozinha com as crianças no Tidal Cove Water Park em Aventura, em Miami, no domingo (4).

Fontes disseram ao site que Bündchen brincava com os filhos -Benjamin, de 12, e a filha Vivian, de 9- nos toboáguas e todos pareciam felizes e se divertindo. Segundo uma das fontes, Gisele estava linda em um maiô preto e conversando com outras pessoas na piscina.

Na semana passada, Gisele deixou a casa da família e voou sozinha à Costa Rica em meio a rumores de que está se separando do marido. Fontes próximas ao casal contaram que os dois estão brigados. Os desentendimentos teriam começado depois que o jogador de futebol americano voltou atrás na decisão de se aposentar do esporte, o que seria o desejo de Gisele.

A informação vem a público após Brady virar notícia nos Estados Unidos por ter faltado aos treinos de sua equipe, os Tampa Bay Buccaneers, durante 11 dias em agosto. Ao ser perguntado sobre o assunto, em 27 de agosto, ele disse que a ausência tinha sido por "motivos pessoais".

Na semana passada, Brady voou para Nova York para assistir ao treino de futebol do primogênito Jack, 15, que ele compartilha com a ex-namorada Bridget Moynahan. Ele estava acompanhado de Benjamin e Vivian. Nas publicações nas redes sociais, Brady aparece relaxado conversando com outros pais e torcendo pelo filho. O jogador estaria cuidando das crianças enquanto Gisele estava viajando.