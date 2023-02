Gisele se pronuncia sobre aposentadora de Tom Brady

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen, 42, se manifestou sobre a aposentadoria do ex-marido Tom Brady, 45, da NFL, liga profissional de futebol americano. Nesta quinta-feira (1), ele fez um vídeo anunciando o desligamento do esporte e publicou diversas fotos com a modelo.

"Te desejo apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo da sua vida", comentou Gisele na publicação de Brady. A modelo e o agora ex-jogador foram casados por 13 anos e tem três filhos juntos: Benjamin Rein, 12, e Vivian Lake, 9, e do enteado Jack, 15.

O anúncio é feito exatamente um ano depois que ele divulgou o fim da trajetória como quarterback no New York Giants, mas voltou atrás 40 dias depois para jogar mais uma temporada pelo Tampa Bay Buccaneers. Rumores apontam que esse seria o motivo da separação do casal.

"Quando acordei nesta manhã, percebi que deveria apenas apertar o botão de gravar e deixar vocês saberem primeiro. Não serei prolixo. Você só tem um ensaio emocional sobre a aposentadoria e eu tive o meu no ano passado. Então apenas gostaria de agradecer muito a cada um de vocês por me apoiarem", disse o jogador na postagem.

Junto com a gravação, Tom postou fotos de momentos marcantes da carreira. Em três dos registros a brasileira está presente.