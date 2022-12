Globo de Ouro anuncia filmes e séries indicados à 80ª edição

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood anunciou nesta segunda-feira (12) os indicados à 80ª edição do Globo de Ouro, importante termômetro para o Oscar, ainda que abalado após uma série de escândalos.

O Brasil ficou de fora da seleção de melhores longas em língua estrangeira, lista que inclui o alemão "Nada de Novo no Front". No Oscar, o candidato que tenta uma vaga para o Brasil é "Marte Um".

Em televisão, "Abbott Elementary", "O Urso", "Hacks", "Only Murders in the Building" e "Wandinha" aparecem em comédia ou musical.

A cerimônia do Globo de Ouro acontece no dia 10 de janeiro e será televisionada pela NBC, que neste ano decidiu não exibir o evento após controvérsias que abalaram a credibilidade da associação que entrega o prêmio.

Entre elas, a suspeita, já antiga, porém só agora amplamente condenada, de que ocorre uma espécie de compra de votos dos membros pelos estúdios, por meio de presentes caros, como relógios de ouro, e viagens luxuosas, como a que levou alguns votantes à capital francesa para acompanharem as gravações da série "Emily em Paris".

Além disso, a associação vem sendo acusada de clubismo, por não ter transparência quanto ao processo de escolha de seus membros, parte de um grupo diminuto de jornalistas estrangeiros baseados nos Estados Unidos e que, descobriu-se recentemente, não incluía negros.

Nos últimos dois anos, o Globo de Ouro vem buscando reformar sua imagem, com a admissão de um leque variado de novos votantes.