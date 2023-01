Globo escolhe substituta de Rafa Kalimann na novela 'Vai na Fé'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Globo correu contra o tempo para achar uma substituta de Rafa Kalimann na novela "Vai na Fé". Sem registro de atriz, a apresentadora foi proibida de atuar na trama de Rosane Svartman pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ), e a emissora acabou escalando uma atriz que já tinha trabalhado na casa: A escolhida foi Sofia Starling, que fez a vilã Rita de Malhação - Seu Lugar no Mundo (2015).

Modelo e ex-namorada do apresentador André Marques, que também atuou em "O Tempo não Para" e "Verão 90", Sofia foi anunciada nesta quarta-feira (18). Nos próximos dias, ela vai regravar as cenas que Rafa havia gravado no fim de dezembro com o então namorado José Loreto. A ex-BBB e o ator anunciaram o fim do relacionamento nesta segunda-feira (16).

Rafa gravou as cenas de Gisela, enquanto aguardava uma autorização especial do Sated-RJ, como aconteceu com Jade Picon na novela "Travessia". Mas, a entidade negou o pedido de permissão alegando que a emissora não enviou corretamente a solicitação.

A Globo tinha confirmado que estava procurando uma atriz para regravar as cenas da personagem, que irá aparecer pela primeira vez no capítulo 21, previsto para ir ao ar em 8 de fevereiro, e ficará na história durante dois capítulos.