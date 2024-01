Globo exibe documentário sobre atos do 8 de janeiro, nesta quarta-feira (10)

Na semana em que completa um ano da invasão e dos atos de vandalismo às sedes do Três Poderes em Brasília, a TV Globo exibe nesta quarta-feira (10), o documentário "8/1 – A Democracia Resiste".

O filme dos jornalistas Julia Duailibi e Rafael Norton, que também dividem direção e roteiro, exibido originalmente pela Globo News, mostra imagens inéditas dos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, reconstitui hora a hora a tentativa de golpe e revela como autoridades dos Três Poderes agiram nos bastidores para proteger a democracia brasileira.

“O ineditismo gira em torno de dois polos que conduzem nossa narrativa: a sala de situação do presidente Lula em Araraquara para definir a resposta e um encontro tarde da noite entre ministros civis com o comandante do Exército. Aquilo foi muito tenso. E, por pouco, aquela negociação, feita para esvaziar o acampamento dos manifestantes na frente do QG do Exército, não degringolou”, conta Julia.

O longa mostra também uma imagem exclusiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversando com o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, sobre os ataques que aconteciam naquele exato momento.

A equipe refez alguns caminhos com os agentes de segurança que participaram da contenção dos atos golpistas e entrevistou autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes; os ministros da Justiça, Flávio Dino, da Defesa, José Múcio Monteiro, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo; o interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli; e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva; além de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da segurança do Senado e das forças de segurança do Distrito Federal. A produção também conversou com militares, que não quiseram gravar entrevista.

O filme, que está disponível no Globoplay para todos os assinantes da plataforma, tem produção de Jéssica Valença, Henrique Picarelli, Carolline Leite e Bárbara Carvalho.