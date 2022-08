Globo exibe especial em homenagem ao cantor Thiaguinho

Começar a carreira na TV, e construir solidez numa trajetória que já dura 20 anos, mantendo-se relevante por todo esse tempo, não é para qualquer artista. “O cara” para esse sucesso tem nome: Thiaguinho. Não há quem diga que o cantor não é um fenômeno entre os talentos do samba e do pagode no País. E o mais impressionante é que Thiaguinho ganhou o Brasil desde o início, com sua participação no reality Fama, em 2002. Desde então, cada passo dado vem sendo amplamente televisionado. Para contar essa história tão particular, a TV Globo prepara o 'Som Brasil Apresenta: Meu Nome é Thiago André', um especial em homenagem ao cantor, que vai ao ar nesta quarta-feira (10), após Pantanal.

“Poder ter um especial na TV Globo, onde tudo começou, 20 anos depois, é uma realização. Eu sempre quis ser músico, nunca tive outro foco. Queria um dia gravar um CD, ir em programas de TV, ir no rádio. Hoje, depois de tantos álbuns e conquistas, sinto uma alegria difícil de descrever. Sempre pensei ‘se eu puder viver de música o tempo todo na minha vida, eu prefiro’. Para mim, sempre foi a música minha motivação, nunca tive outra coisa”, comemora Thiaguinho.

O programa marca o retorno do Som Brasil, título que marcou a TV brasileira com conteúdos musicais, mas que chega num novo formato: uma antologia de especiais que reverenciam a música nacional. A produção é da equipe do Conversa com Bial, formada por profissionais múltiplos, e especialistas em conteúdos imersivos, em que tudo será novidade, desde a forma como a trajetória de Thiaguinho é contada, a partir de relatos inéditos, até o conceito em que o especial é concebido. À medida em que Pedro Bial conduz as entrevistas com o cantor, o público é levado para uma experiência de bastidor de um programa de TV, passeando por cenários que se transformam e figuram cada parte da história.

“A gente entende que a primeira aparição de Thiaguinho, no Fama, marca o start de sua carreira, e depois vamos acompanhando a evolução dele pela TV ao longo desses 20 anos; então, optamos pela metalinguagem de entrar nos bastidores da TV como cenário. É como se fosse um programa ao vivo acontecendo. Temos palco de um lado, um camarim de outro, diferentes cenários. O público verá câmera, equipamento de luz, de som. Assumimos a ideia de bastidor mesmo”, explica Gian Carlo Bellotti, que assina a direção geral do especial.

Monica Almeida, diretora artística, acrescenta: “A gente tem muito material de arquivo desses 20 anos de carreira, que estão ligados ao universo da televisão. Vamos brincar com elementos da TV, com os cenários que montam e desmontam na frente das câmeras e com iluminação. Trata-se de uma brincadeira mesmo, com cara de bastidor, porque estamos falando de um programa que é a história da TV, e de um artista que cresceu conosco, telespectadores, acompanhando”.

Mas a TV não é parte da vida de Thiaguinho apenas após o estrelato. Quando criança, ele ouvia discos de trilhas sonoras de novelas e assistia a programas musicais que colaboraram para a construção de seu sonho, hoje realizado, como Programa Livre, Ligação e o próprio Som Brasil. Essas memórias são trazidas durante as conversas com Pedro Bial, que são intercaladas com apresentações musicais dos principais sucessos, como Caraca, Muleke, Falta Você e Ousadia e Alegria, num palco com banda completa, além de cortes do show comemorativo Meu Nome é Thiago André, em que ele canta suas referências, como Gilberto Gil, Cazuza, Djavan, Benito de Paula, Milton Nascimento e outros.

Revelações

A Pedro Bial, Thiaguinho revela medos, angústias, felicidades, sonhos passados e futuros. Resgata passagens da infância, da época em que morou em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, relação com a família, vivências na estrada e a rotina da profissão. Compartilha sentimentos que fazem conhecê-lo para além de sua imagem de artista. “Thiaguinho tem uma história surpreendente, um jeito menino que vai chegando aos pouquinhos, de mansinho. Veio do Centro-Oeste e, de repente, reflete um Brasil do samba, com muita originalidade. Ele vem de uma família com uma história igualmente inspiradora e muito generosa”, comenta Pedro Bial.

Nesses 20 anos, Thiaguinho foi parte do vocal do Exaltasamba por nove, e gravou dez álbuns com o grupo. Na carreira solo, lançou 11 álbuns com milhares de cópias vendidas, que lhe renderam discos de Ouro e Platina, e uma série de prêmios, como o Multishow, Nacional da Música e indicação ao Grammy Latino.

Ao longo de sua vida, Thiaguinho contou com o apoio de uma série de pessoas, principalmente de sua família. Portanto, falar de Thiago André sem a perspectiva de quem acompanhou o nascimento e desenvolvimento desse sonho, e entender as raízes das crenças e valores que o fizeram chegar até aqui, seria contar uma história incompleta. Por isso, o especial convidou sua mãe, Glória Maria Barbosa, e seu pai, João Barbosa, para um cenário similar à sala de casa: sentados em um sofá com o filho, eles contam como tudo começou.

Glória sempre teve a música envolta a sua vida. Thiaguinho acompanhava a mãe nos ensaios dos cânticos da igreja, de um grupo que ela liderava, e que cantava durante as missas. João não era diferente: chegou a ser locutor de rádio, e foi ainda o primeiro exemplo motivacional de Thiaguinho para seguir seu sonho, já que antes disso saiu da ocupação de engraxate para dirigir uma faculdade, tendo passado pela Secretaria de Educação, Turismo e de Esportes da cidade onde moravam.