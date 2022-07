Globo nega crise no Encontro e banca Manoel Soares: 'Sem alterações'

A Globo nega que haja uma crise nos bastidores do programa Encontro. Em muitas oportunidades, Manoel Soares aparenta estar deslocado, não brilha tanto no comando e parece não ser aproveitado como poderia. E também já houve uma chateação dos telespectadores em torno do não aparecimento do nome dele na chamada do programa.

Além disso, Patrícia Poeta já cometeu gafes de o deixar falando sozinho no matutino, e a falta de sintonia de ambos vira assunto recorrente nas redes sociais.

De acordo com o colunista do A Tarde É Sua (RedeTV!) Alessandro Lo-Bianco, para tirar o foco disso, a emissora teria definido em reuniões que o melhor a se fazer, em breve, é começar a tirar Manoel do estúdio e mandar o profissional para fazer reportagens na rua. Isso aconteceria até dezembro, quando deixaria de vez a atração de uma forma não tão traumática e mais natural.

Em nota à Folha de S.Paulo, a emissora banca a continuidade do jornalista. "Não há mesmo previsão de alterações no desenho artístico do programa", revela. Com relação a um suposto afastamento em breve para funções de Soares nas ruas, a Globo diz: "Assim como já acontecia anteriormente, eventualmente, em função de grandes eventos ou acontecimentos, Manoel ou Patrícia poderão fazer ancoragens externas, o que já faz parte da dinâmica da atração".

O canal não entrou no mérito de uma possível saída de Manoel Soares no final do ano e a ida dele para outro projeto da casa. Procurado, Manoel não quis se pronunciar.