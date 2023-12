Globo recria 1º Esporte Espetacular com Léo Batista para comemorar 50 anos do programa

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Completando 50 anos no ar neste mês de dezembro, o Esporte Espetacular terá uma edição especial para comemorar a data na Globo. Entre outras atrações, o apresentador Léo Batista participará de uma recriação da primeira edição, que foi ao ar em 8 de dezembro de 1973.

Dono da "voz mais marcante da televisão brasileira", o Seu Léo relembra, vestido a caráter, com um terno usado na época e tendo ao fundo uma réplica do estúdio, como foi a estreia do programa, além de fatos e curiosidades que deram origem a revista eletrônica esportiva.

Léo diz que, na época, ele fazia tudo o que precisava na Globo, desde o noticiário normal até o esportivo. Por isso, meio sem querer, foi o primeiro apresentador do esportivo.

"Eu fazia Jornal Nacional, Jornal Hoje, tudo o que tinha na Globo. Tudo que era novo me chamavam e eu tinha que assumir. Foi assim também com o Esporte Espetacular, em 1973. Eu já tinha uma certa experiência. Então, é aquela velha história: abriu a câmera, estou em casa. E foi assim que começou a minha história com o programa'', diz Leo Batista.

Além da participação de Leo Batista, a edição comemorativa, apresentada por Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez, e que começa logo depois do Auto Esporte, conta ainda com matérias especiais.

Outra atração é o quarto e último episódio da série Comecei Aos 50, que mostra pessoa que começaram a se exercitar com a mesma idade do Esporte Espetacular.