Globo renova contrato e vai produzir BBB até 2028

A Globo renovou com a Endemol Shine Brasi o contrato de direitos de transmissão do Big Brother. Com isso, o BBB será produzido pela emissora pelo menos até 2028. Em sua página no Instagram, Boninho confirmou que Tadeu Schmdt ficará na atração pelo menos até 2027.

“Um brinde à harmonia da casa e esse time que vai estar junto por mais três edições!!! Isso mesmo! Rumo ao BBB27! E quem sabe 28, 29, quero bater os 30!”, postou o diretor da Globo.

A Globo tem no formato sua “galinha dos ovos de ouro”, com arrecadação publicitária que chega a bater mais de R$ 1 bilhão. Além disso, a parceria com a Endemol se estende a outros formatos, como o 'The Masked Singer Brasil'.

Vale ressaltar também que a Endemol tem participação financeira no licenciamento de produtos com a marca Big Brother, que são vendidos por patrocinadores do reality na Globo.

Eliminação

Alane, Davi e Michel se enfrentam no paredão do BBB-24 e a eliminação é nesta terça-feira (5). Segundo a dinâmica da semana, o motorista de aplicativo começou emparedado pelo big fone. A anjo Pitel estava autoimune e ainda salvou Fernanda. O líder Lucas indicou Michel para a berlinda. A pessoa mais votada na casa foi Alane com seis votos, o baiano puxou Yasmin junto com os outros participantes como parte do direito conquistado no telefonema.

“Eu acho ela uma jogadora inútil dentro da casa, no meu ponto de vista. Não a vejo se movimentar no jogo”, disse ele em sua justificativa. No entanto, a modelo venceu a prova bate e volta e escapou.

A votação para eliminar um dos participantes está aberta pelo site do GShow.