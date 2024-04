'Globo Repórter' desta semana explora o rio Iguaçu

Com mais de 1.300 quilômetros de extensão, o Rio Iguaçu é um dos poucos rios brasileiros que correm para o interior. O "Globo Repórter" desta sexta-feira (26), logo depois da novela "Renascer", explora o curso d´água para além das cataratas, mostrando como a natureza consegue sozinha reduzir a poluição e revelando os poderes e curiosidades das plantações a suas margens e também no Parque Nacional do Iguaçu. O programa é uma coprodução com a RPC, afiliada no Paraná, com reportagens de Dulcineia Novaes e Anna Zimmerman.

Em uma viagem cheia de descobertas, a equipe de reportagem percorre um dos trechos menos conhecidos do rio, cheio de corredeiras e mostra como as quedas d’água ajudam a devolver a vida ao rio, que nasce muito poluído na periferia de Curitiba. Junto a uma equipe de rafting, em um trecho cheio de corredeiras, a repórter Anna Zimmerman percorre, por três dias, trechos do rio a remo e, no caminho, se depara com lixo nas margens, mas também com uma vasta vegetação.

No percurso, ela chega ao Salto Caiacanga, que fica a 10 metros de altura e é onde acontece a limpeza da água de forma natural, pela força das próprias corredeiras.

Em Capanema, cidade vizinha do Parque Nacional do Iguaçu, a repórter Dulcineia Novaes conhece um produtor de melado de cana que conquistou o selo de indicação geográfica e agora quer provar que o mel de floradas do Parque Iguaçu também tem características únicas. A fábrica da família do produtor Gilberto Haas produz, atualmente, cerca de 15 toneladas de melado e de açúcar mascavo por mês.

Na época da colonização, a cidade do Paraná tinha a maior mata de araucárias do planeta, mas a extração indiscriminada dessa madeira fez com que a araucárias quase desaparecessem. Hoje, pesquisa leis e iniciativas tentam proteger o pinheiro do Paraná, mas ele continua sendo uma das espécies mais ameaçadas da Mata Atlântica. Em Mangueirinha, indígenas guaranis e caingangues se unem em uma reserva que abriga uma das maiores florestas de araucárias do mundo. O 'Globo Repórter' mostra as pesquisas que buscam preservar o pinheiro do Paraná explorando os pinhões.

Nas cataratas, sob a luz da lua cheia, a equipe testemunha um fenômeno raro: o arco-íris noturno. O programa ainda conhece um casal que transformou as próprias terras em reserva da natureza e saboreia a erva-mate que cresce às margens do Iguaçu.