‘Globo Repórter’ desta sexta apresenta retrospectiva de 2023

O ano começou com a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula Silva, seguida de ataques extremistas ao Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional. Foi marcado pela nova guerra entre Israel e Hamas e pelas temperaturas mais quentes já registradas no planeta. Será lembrado também pela maior Copa do Mundo Feminina da história. Os principais acontecimentos que movimentaram o Brasil e o mundo estarão na Retrospectiva 2023, nesta sexta-feira (29). O programa será apresentado por Sandra Annenberg, na Pinacoteca de São Paulo e no prédio da Pina Contemporânea, um dos mais importantes complexos de arte do Brasil.

“Gravar a Retrospectiva de um ano tão difícil em um lugar como a Pinacoteca foi um alento para os olhos e o coração. A arquitetura é belíssima e foi o primeiro museu de arte de São Paulo, feito em 1905. Aliás, a cultura voltou com tudo em 2023, motivo de muita comemoração e lugar garantido na Retrospectiva. Estou muito feliz com o resultado desse trabalho feito a muitas mãos por uma equipe extremamente dedicada e talentosa”, conta Sandra.

Entre os fatos marcantes da política internacional, estão as acusações contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que virou réu em quatro processos criminais, os assassinatos durante a campanha eleitoral no Equador e a vitória do economista ultraliberal Javier Milei, conhecido por ideias e declarações polêmicas, na eleição presidencial argentina.

A guerra entre Israel e Hamas, com milhares de mortos, já é considerada o maior conflito no Oriente Médio nos últimos anos. O programa mostra também a guerra entre Rússia e Ucrânia, que não parou, e as tensões em diversos lugares do mundo, com a angústia de quem esteve no meio dos bombardeios.

No esporte, não faltaram medalhas, conquistas e muita emoção. O Brasil garantiu importantes vagas nas Olímpiadas de Paris, em 2024, entre elas a do vôlei masculino, a de Felipe Toledo no surfe e a da equipe de ginástica artística, que teve recorde de medalhas e Rebeca Andrade como destaque. A brasileira superou a melhor do mundo, a americana Simone Biles, no salto. No futebol, o Fluminense conquistou sua primeira Libertadores e é o atual campeão da América.



O ano atribulado das celebridades; os avanços da inteligência artificial; as conquistas da saúde, além dos flagrantes de imagens inacreditáveis estarão na "Retrospectiva 2023", que vai ao ar logo após "Terra e Paixão".



Os assinantes Globoplay terão uma versão exclusiva da "Retrospectiva 2023" em quatro episódios: "Extremos no Planeta, no Cotidiano, na Política" e "Terror e Guerra" – este, tem narração de textos e poemas na voz de Maria Bethânia. Em formato especial, com depoimentos de repórteres que participaram diretamente das principais coberturas ao longo do ano, os episódios estarão disponíveis também neste dia 29.