'Globo Repórter' desta sexta-feira (23) explora as belezas e a cultura da Colômbia

A Colômbia é um país diverso por sua cultura, gastronomia e natureza. O "Globo Repórter" que vai ao ar nesta sexta-feira (23), logo depois do "Big Brother Brasil 24", revela as belezas naturais, riquezas e tradições desse território da América do Sul, onde nasceu o escritor Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura. O repórter Hélter Duarte vai até o país mostrar as histórias do povo colombiano e as surpresas que reservam.

“Estou muito feliz de mostrar para os brasileiros a Colômbia que eu já conhecia e, principalmente, os novos lugares que descobri nessa viagem. É um país espetacular, com uma história incrível e com um povo apaixonante, que ama a sua terra e merece um bom futuro, de paz e reconhecimento da sua importância”, conta Hélter Duarte.

A expedição do "Globo Repórter" começa com um passeio pelo Rio Guayabero, no centro do país, com destino ao Parque Nacional Natural da Serra de Macarena, que fica dentro do escudo das Guianas, uma das formações geológicas mais antigas da Terra. Lá fica o Rio Caño Cristales, considerado pelos colombianos como o mais bonito do mundo, que surpreende por sua riqueza de cores. O programa explora as belezas do parque e seu ecossistema extraordinário, com florestas úmidas, pântanos, savana amazônica e mostra os cuidados necessários para a sua preservação.

Já às margens do Rio Magdalena, na cidade de Mompox, uma das mais antigas da Colômbia, Hélter Duarte mostra a produção do tradicional queijo de capa, do vinho de corozo, uma fruta típica do Caribe colombiano e conhece a arte da filigrana. Na capital, Bogotá, o repórter experimenta a chincha, uma bebida típica da região, de origem inca e à base de milho. O programa também vai até Cartagena das Índias e percorre os caminhos que serviram de inspiração para o estilo literário do escritor Gabriel Garcia Márquez.

Um dos mais admirados do mundo, o café colombiano também está presente no programa. O "Globo Repórter" vai até um cafezal em Cartagena, em uma das propriedades mais bonitas e tradicionais do país, que exporta o café para os Estados Unidos e para o Canadá. A cidade também abriga um dos bairros mais famosos e boêmios da região, que fica na parte histórica da cidade.

A Colômbia ainda faz parte do círculo de fogo do Pacífico, a região mais sujeita a vulcões de todo o planeta. O repórter Hélter Duarte mergulha em uma piscina dentro do vulcão El Totumo, de 15 metros de altura que, em vez de lava, expele uma lama com propriedades curativas e poder rejuvenescedor. Uma viagem cheia de aventuras, história, sabores e cultura.