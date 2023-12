Globo Repórter desta sexta-feira explora cultura do Canadá

Conhecido por ter um dos outonos mais bonitos do mundo e, historicamente, ser um dos países mais multiculturais, o Canadá reserva belezas e experiências únicas, que serão mostradas no "Globo Repórter" que vai ao ar nesta sexta-feira (6), logo depois da novela "Terra e Paixão".

O repórter Rogério Coutinho vai até o país norte-americano para mostrar a paisagem, os parques, a cultura circense, a gastronomia e a influência francesa na região.

O Canadá é um dos países com maior destaque e investimentos em circo e uma referência na formação de profissionais e pesquisas na área.

Além de mostrar os malabarismos que os brasileiros fazem para morar no país, o programa conta a história de Vitor Martinez, que foi morar sozinho no Canadá aos 13 anos, e a de Roberto Freitas, que já está em seu segundo espetáculo pelo Cirque du Soleil, após ter passado por São Paulo e pela Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro.

A cidade de Montreal também é conhecida pelo lendário protesto Bed in For Peace, onde John Lennon e Yoko Ono aproveitaram a lua de mel para chamar a atenção para a paz, em 1969, contra a guerra do Vietnã. O repórter Rogério

Coutinho visitou o quarto que hoje funciona como uma espécie de sala de exposição permanente com discos, fotos, vídeos e informações da época.

Para explorar a gastronomia do país, o programa mostra os pratos mais tradicionais da região, com opções mais pesadas e mais saudáveis.

Coutinho experimenta o poutine, um dos pratos mais calóricos, composto por batata frita, queijo coalho e molho de carne que cobre os demais ingredientes. Também popular, mas como uma opção mais leve, o programa mostra como é produzido o Maple Syrup, um tipo de xarope extraído da árvore maple, aquela cuja folha é o símbolo da bandeira do Canadá.

Considerado pelos canadenses como a região mais francesa das Américas, a província de Quebec conta com o Parque Nacional do Mont-Tremblant, na Serra de Laurentian, que existe há 1 bilhão de anos. O significado do nome, Montanha Tremendo, é porque povos antigos acreditavam que existia uma divindade dentro da montanha e que ela tremia quando o Deus ficava bravo.

Para ver a magnitude da paisagem do parque, a 900 metros de altura, o repórter Coutinho se aventura em uma tirolesa que tem quatro descidas no percurso em um total de 4 quilômetros de extensão.

O programa ainda faz um passeio pelo Parque Monte Royal, que deu origem ao nome da cidade Montreal, e visita o Parque Omega, uma espécie de santuário para animais selvagens.

“É um programa colorido, com aventura, comida, cultura, vamos entender a região francesa que existe dentro do Canadá, que foi pouco explorada e é pouco conhecida aqui no Brasil. É um programa para provocar encantamento”, afirma Rogerio Coutinho.