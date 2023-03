Globoplay bate o martelo e anuncia para o dia 13 de julho o lançamento de 'Xuxa, o documentário'

O Globoplay bateu o martelo e divulgou a data do lançamento da série documental sobre Xuxa Meneghel. A produção com cinco episódios chega à plataforma no dia 13 de julho e o anúncio, que aconteceu nesta segunda-feira (27), exatamente no dia do aniversário de 60 anos da apresentadora, frustrou um pouco os fãs. Todos ávidos para conferir por "Xuxa, o documentário". Os próximos três meses e meio serão longos para os seguidores da rainha dos Baixinhos.

A série promete revisitar os momentos marcantes da carreira de Xuxa sem filtros. Também estão sendo aguardados os depoimentos, entrevistas e encontros com pessoas importantes na trajetória da apresentadora como José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, Marlene Mattos e o Marcelo Ribeiro, ex-ator mirim do filme "Amor Estranho Amor". Durante a participação no programa Saia Justa, do GNT, no dia 8 de março, ela adiantou detalhes sobre a produção.

"Acho que as pessoas que acham que me conhecem vão ver aquilo e vão dizer: 'Nossa, eu não sabia nada dela'. Eu estou falando isso porque eu também não sabia daquilo", revelou. "Eu revivi tudo aquilo. Eles mexeram não só no baú, mexeram em caixinhas que já estavam fechadas por muito tempo", disse Xuxa.

A mãe de Sasha Meneghel elogiou o trabalho de pesquisa feito pela equipe que produziu o documentário. "Não é aquele documentário para dizer: 'Eu me amo'. [...] Vocês vão me ver frágil, vocês vão me ver acolhida, vocês vão me ver de todas as maneiras", afirmou.

'Xuxa, o documentário', série original Globoplay, tem direção geral de Pedro Bial, direção de Cássia Dian e Mônica Almeida, e roteiro de Camila Appel.