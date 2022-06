Globoplay dá a largada para a segunda temporada de 'As Five'

As cinco garotas que conquistaram o Brasil pelas telas da Globo em Malhação: Viva a Diferença, e que, a pedido do público, ganharam um spin-off original Globoplay – afinal, todos queriam saber que rumos a vida de cada uma seguiu – estão de volta! Os fãs já podem comemorar porque as gravações da segunda temporada de As Five já começaram!

Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira), Keyla (Gabriela Medvedovski), Lica (Manoela Aliperti) e Tina (Ana Hikari) vivem os novos desafios da vida adulta, em que os boletos não esperam para serem pagos, e amadurecer significa também ganhar autoconhecimento. E, é claro, elas não estão sozinhas. Novos personagens estão confirmados, com destaque para Maura (Tamirys O’Hanna), amiga de Ellen que se aproxima das demais garotas e vai movimentar a relação do grupo.

A trama se desenvolve a partir dos conflitos característicos da nova fase das protagonistas, que agora são jovens adultas. Questões como as incertezas referentes à vida profissional e os aprendizados que chegam com as experiências da juventude somadas às vivências de hoje são retratadas. Para além desse papo mais profundo e intenso, as festas, a diversão, claro, continuam, e histórias que não chegaram a ter uma conclusão no final da temporada anterior, se desenrolam.

As cinco melhores amigas estão de volta e novamente em São Paulo – todas residentes na cidade. A capital, onde estão sendo realizadas as gravações, é explorada em parte das cenas ao trazer pontos importantes como pano de fundo, como a Avenida Paulista, a Rua Augusta e o bairro da Liberdade. Há ainda episódios que se passam em comunidades e no litoral paulista, como ilustram as imagens que são exibidas no making of.

Os episódios da segunda temporada de As Five vão abordar temas como desigualdade social, racismo, orientação sexual, religião, entre muitos outros. Criada por Cao Hamburger e escrita por Luna Grimberg, Maiara de Paula e Maíra Motta, com Vitor Brandt, Íris Junges, Thays Berbe e Thais Fujinaga, a segunda temporada de As Five, original Globoplay, tem direção artística de Fabrício Mamberti e direção geral de Dainara Toffoli. A produção executiva é de Isabela Bellenzani (Estúdios Globo), e a produção, de Caio Gullane e Fabiano Gullane (Gullane Entretenimento). A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.