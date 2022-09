Goiás Fashion Week aposta na moda local

Depois de uma pausa de dois anos por conta da pandemia, está de volta às passarelas a Goiás Fashion Week (GFW), que começa nesta terça-feira (20) e segue até sábado (24), no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O objetivo do evento, que chega a sua 15ª edição, é valorizar o mercado de moda goiano com desfiles e presença de celebridades. Diversas marcas nacionais e locais estão confirmadas, com programação sempre a partir das 17 horas.

Entre as celebridades que participam da semana de moda goiana estão a atriz e apresentadora Gianne Albertoni, a ex-BBB e cantora sertaneja Gabi Martins, o modelo, atleta e nutricionista Lucas Gil e o ator Henri Castelli. Além disso, outra presença confirmada e que participou das edições anteriores do GFW é a modelo Helen Ganzarolli. Na programação serão mais de 50 desfiles que serão apresentados numa passarela com mais de 60 metros de ocupação.

Também marcam presença o estilista Ronaldo Fraga (MG), a consultora de imagem Silvia Scigliano (SP) e o jornalista Fernando Lackman (DF), que farão palestras durante os quatro dias de evento. O GFW abre as portas para os alunos do curso de bacharelado em Design de Moda da Universidade Federal de Goiás, que vão apresentar coleções criadas com tecidos cedidos pela Canatiba Têxtil.

Além do brilho das passarelas, destaques para artistas visuais que vão mostrar suas obras ao ar livre em exposições e o público também contará com um espaço para gastronomia. A música eletrônica será outra atração no último dia de desfiles com os DJs Daniel de Mello, Yasmin Lauck, Big e Paimon. Uma das principais novidades da 15ª edição é a mudança no nome da semana de moda goiana. O Goiânia Fashion Week agora se transformou no Goiás Fashion Week.

“Ofereceremos ao público o que há de melhor em moda e estilo. Queremos provar para o Brasil que a moda goiana tem valor e qualidade de primeira”, comenta a coordenadora geral do evento Neiva Evangelista. Assim como nas edições anteriores, os ingressos para os desfiles serão cortesias das marcas. Diferentemente da noite de encerramento, que vai contar com show do grupo de rapper paulista Costa Gold e a cobrança de ingresso de R$ 60 (meia-entrada).

O jornalista e diretor de desfiles Fernando Lackman (DF) ministra palestra no segundo dia de GFW. O especialista criará um panorama sobre os nomes nacionais que vão marcar as passarelas nos próximos anos. Na quinta-feira, Ronaldo Fraga dará dicas sobre criação de marca de moda. No encerramento, será a vez da consultora e docente de moda Silvia Scigliano, que apresentará as tendências internacionais para as próximas temporadas.

Evento: 15ª Goiânia Fashion Week

Data:

Terça-feira (20) a sábado (24), sempre a partir das 17 horas

Local:

Palácio da Música no Centro Cultural Oscar Niemeyer – GO-020, km 0, saída para Bela Vista

Ingressos:

Nos três primeiros dias podem ser retirados com as marcas participantes. O encerramento será no valor de R$ 60 (meia) + 1 kg de alimento não perecível pela plataforma Sympla

Informações:

@goiasfashionweekoficial