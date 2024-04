Goiás Tattoo Festival 2024 começa nesta sexta-feira, com shows gratuitos

A 2ª Goiás Tattoo Festival, convenção de tatuagem e piercing da Taboo Produções, começa nesta sexta-feira (5), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

A convenção reúne várias atrações, dentre elas concurso de tatuagem, flash day (com preços a partir de R$ 250), oficinas, Feira das Minas, a exposição “Tatuador por um dia” e o Espaço Kids Flávio’s, com atividades gratuitas.

Neste 2º Goiás Tattoo Festival, a tatuadora profissional Janaina Lima irá oferecer a reconstrução das aréolas mamárias de mulheres que superaram o câncer de mama, totalmente sem custo.

Além da programação com mais 100 tatuadores, o festival contará com discotecagens pelas DJs do Coletivo Selvática e apresentações de André Mols, das bandas Clube Retrô, Rollin Chamas, Aurora Rules e Lado Hostil, tudo com entrada gratuita.

Programação musical

Sexta-feira (05/04)

Abertura: DJ Yasmim Lauck - 14h30

17h - DJ Tuli - discotecagem.

Shows da noite: bandas Rollin Chamas, às 20h, e Clube Retrô, às 22h.

Sábado (06/04)

DJ Iara, às 12h30.

15h: DJ Poli

18h: André Mols

20h15:Lado Hostil

22h45: Aurora Rules

Domingo (07/04)

Discotecagens a partir das 14h30, com a DJ Eloah

16h30: DJ Gabi Matos

19h: início do julgamento da competição de tatuagem

Em seguida: cerimônia de premiação, fechando a edição 2024 do Goiás Tattoo Festival