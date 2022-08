Goiânia Art Déco Festival começa nesta terça-feira (23)

No dia 5 de julho completaram-se 80 anos do Batismo Cultural de Goiânia, ação histórica que inaugurou uma nova era para Goiás. Com convidados ilustres entre ministros, governadores, autoridades e intelectuais, a solenidade no Cineteatro Goiânia apresentou a capital para o mundo. A data é celebrada pelo Goiânia Art Déco Festival 2022, que começa sua quinta edição nesta terça-feira (23) com extensa programação entre palestras, oficinas e passeios guiados, que segue até o domingo (28). A participação do público é gratuita, sendo necessária a retirada dos ingressos via plataforma Sympla.

Com proposta de discutir a preservação de prédios históricos e debater as maneiras de atrair a população para a região central, onde a maioria das 22 construções está localizada, o festival aporta em locais-chave da cidade, como o Hotel Serras de Goyaz, na Avenida Paranaíba, o Museu Frei Confaloni, na antiga Estação Ferroviária, o Coreto da Praça Cívica e o câmpus do Instituto Federal de Goiás (IFG), que também celebra 80 anos de inauguração em 2022.

São oito décadas de existência, ainda, do antigo Cineteatro Goiânia, hoje apenas Teatro Goiânia, símbolo art déco e da fundação da capital. Mesmo com a retomada cultural após um longo período fechado para o público por conta da pandemia, a data redonda e emblemática não ganhou grandes comemorações, como destacou a reportagem do dia 14 de junho do jornal O Popular, que reiterou que a última grande reforma que o prédio passou foi em 2011. Em nota, a Secult Goiás afirmou que uma licitação para a reforma de vários equipamentos do Estado incluirá a revitalização do Teatro Goiânia, com custo de R$ 3 milhões.

“Vejo que o acervo inteiro não está 100% restaurado e com a manutenção em dia e que o poder público está afastado, vide a falta de celebrações em uma data como o do Batismo Cultural. Para mim, esses prédios nunca estão 100% tombados”, comenta o produtor cultural e guia turístico Gutto Lemes, organizador do festival.

A ideia do Goiânia Art Déco Festival surgiu um ano após o tombamento conjunto de 22 bens que compõem o acervo a ser tombado como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, em 2003, a partir do projeto Patrimônio Adormecido. “Coloquei faixas de tecido nos prédios para acordar a população para a existência deles, além de exposição de desenhos e registros de todo o tombamento, no Grande Hotel”, lembra Gutto. Em 2018, outras ações desenvolvidas pelo produtor cultural ao longo dos anos se juntaram ao projeto inicial e culminaram no formato atual do festival.

Programação

A agenda é extensa, ocupando diferentes pontos da cidade e convidando a população a participar de palestras, oficinas, roda de conversa, passeios guiados e a Walking Tour Déco, que abre o festival, guiado pelas professoras Fernanda Mendonça e Daniela da Silva. A saída do passeio é às 8h30 do Hotel Serras de Goyaz e vai passar por edifícios significativos e emblemáticos da região central.

Às 10 horas, será inaugurada a exposição Goiânia em Bico de Pena, do artista plástico Di Magalhães, no Instituto Cultural Sicoob UniCentro Br. As obras fazem releituras de fotografias que retratam locais importantes da capital que possuem construções art déco, que compõem acervos de fotos antigas de fotógrafos como Sílvio Berto e Eduardo Bilemjian, do jornal O Popular e de instituições como o Arquivo Nacional e Biapó Construtora. A mostra fica em cartaz até o dia 26 de agosto.

Entre os palestrantes da 5ª edição do Goiânia Art Déco Festival está o repórter do POPULAR Clenon Ferreira, jornalista especializado em História Cultural. Ele ministra a palestra O Centro que Habito na quarta-feira (24), a partir das 19 horas, no Hotel Serras de Goyaz, abordando a relação entre jornalismo, patrimônio e identidade de Goiânia. A exposição de fotografias Relembrar, de Raphael Vieira, também está entre os destaques da programação, com imagens realizadas com participação de figurantes com indumentárias de época, fazendo uma viagem no tempo para aquele ano de 1942.

No sábado, às 10 horas, Ubirajara Galli e Maria Ester de Souza conduzem o retorno do projeto Café com Pedro, que discutirá os 80 Anos do Batismo Cultural no Museu Pedro Ludovico. O museu também recebe a programação de encerramento do festival, com uma oficina de Urban Sketch ministrada pelo professor Marco Túlio, às 16 horas. “Essa é a primeira vez que o museu entra na nossa programação. Ficamos felizes com o convite”, destaca Gutto.

Serviço

Goiânia Art Déco Festival 2022

Quando: de 23 a 28 de agosto de 2022

Inscrição: mediante retirada do ingresso via Sympla

Entrada gratuita

Programação

Terça-feira (23)

8h30: Walking Tour Déco, com as professoras Fernanda Mendonça e Daniela da Silva

Saída: Hotel Serras de Goyaz (Av. Paranaíba, 1445, Centro)

Inscrição: retirada do ingresso via Sympla



10h: Exposição de Desenhos Bico de Pena, de Di Magalhães

Onde: Instituto Cultural Sicoob UniCentro Br (Av. T-8, 109, 2o andar - Setor Marista)



16h: Mesa redonda Revitalização do Centro, com o vereador Mauro Rubem, Maria Ester de Souza (CAU) e Leandra Brito (Arquiteta e Urbanista). Mediação: Gutto Lemes

Onde: Hotel Serras de Goyaz (Av. Paranaíba, 1445, Centro)



19h30: Exposição dos artistas da Agav e lançamento do catálogo

Onde: Museu Frei Confaloni (Antiga Estação Ferroviária - Praça do Trabalhador)



Quarta-feira (24)

8h15: Oficina Art Déco em Maquete, com os professores Havanio Soares, Layara Cruz, Aline Arroteia e Luana Vilarinho.

Local: UniAraguaia Unidade Bueno (Av. T-10, 1047, prédio da arquitetura, Setor Bueno)

Inscrição: via Sympla. Participação limitada a 35 pessoas.



9h30: Pequeno Passeio Art Déco, com a escritora Cida Magalhães

Saída: Coreto da Praça Cívica

Inscrição: via Sympla. Participação limitada 15 pessoas



19h: Palestra O Centro que Habito - Jornalismo, Patrimônio e Identidade de Goiânia, com Clenon Ferreira, jornalista especializado em História Cultural

Onde: Hotel Serras de Goyaz (Av. Paranaíba, 1445, Centro)



20h15: Palestra Urbanismo Francês Em Goiânia: Cidade Ideal x Cidade Real, com a professora Daniela José da Silva

Onde: Hotel Serras de Goyaz (Av. Paranaíba, 1445, Centro)



Quinta-feira (25)

10h: Palestra Casa Art Déco e o Interventor, com Pedro Henrique, coordenador do Museu Pedro Ludovico

Onde: Hotel Serras de Goyaz (Av. Paranaíba, 1445, Centro)



19h - 20h: Exposição de Fotografias Relembrar, de Raphael Vieira, seguida de palestra

Local: IFG (Rua 75, 46, Centro)



Sexta-feira (26)

10h: Palestra A Cidade e a Cidadania, com a escritora Maria Abadia Silva e Gutto Lemes

Local: Hotel Serras de Goyaz (Av. Paranaíba, 1445, Centro)



19h30: Exposição XXV Quarteto em Mostra Déco, de Aparecida Felipe (fotografia), Waltterdann Guedes (pintura), Nelson Santos (fotografia), Carolina Borges (aquarela)

Local: Hotel Serras de Goyaz (Av. Paranaíba, 1445, Centro)



Sábado (27)

10h: Café Com Pedro - 80 Anos do Batismo Cultural, com Ubirajara Calli e Maria Ester

Local: Museu Pedro Ludovico (Rua Dona Gercina Borges Teixeira, Setor Sul)



16h30: Oficina de Aquarela Déco, com Nayda Rocha - Arquiteta e Urbanista

Local: Praça Cívica - prédio Art Déco da antiga Chefatura de Polícia

Inscrição: via Sympla. Participação limitada a 20 pessoas



Domingo (28)

16h: Oficina de Urban Sketch, com o professor Marco Túlio

Local: Museu Pedro Ludovico (Rua Dona Gercina Borges Teixeira, Setor Sul)

Inscrição: via Sympla. Participação limitada a 10 pessoas