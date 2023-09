Goiânia Mostra Curtas celebra 22 anos com exposição de cartazes na Vila Cultural

Uma exposição que reúne obras de nomes como Marcelo Solá, Siron Franco, Pitágoras, Fabiola Moraes, Oscar Fortunato, Bicicleta Sem Freio, Wes Gama e Félix Perini. Diferentes gerações de artistas visuais e profissionais do design assinam os cartazes criados para cada edição da Goiânia Mostra Curtas, que coloca o acervo aberto à visitação na mostra Arte em Cartaz – 22 Anos de Goiânia Mostra Curtas a partir desta quinta-feira (14), às 19 horas, na Sala Sebastião Barbosa da Vila Cultural Cora Coralina. A exposição pode ser conferida gratuitamente no local até o dia 8 de outubro ou de forma on-line acessando o site goianiamostracurtas.com.br.

Desde a primeira edição, em 2001, a diretora Maria Abdalla convidou 17 artistas visuais contemporâneos de Goiás para criar os 22 cartazes originais, que se desdobram em toda a identidade visual do festival de cinema pelas mãos dos designers que criam as peças gráficas. “Os cartazes sempre foram um ponto de partida desde o início da Goiânia Mostra Curtas, porque o cinema é uma junção de todas as artes. Esses cartazes reforçam o aspecto histórico do festival, que chega à 22ª edição, e contam sua trajetória projetada na mistura de gerações de artistas e designers talentosos que vivem e trabalham no ofício da arte em Goiás”, comenta.

A arte do cartaz de 2023 é assinada pelo artista visual Talles Lopes, que deriva de uma obra da série A Marcha, de sua autoria. Já a identidade visual é do designer Igor Augstroze. Em A Marcha, Talles propõe uma investigação poética a partir de atlas, arquivos, projetos arquitetônicos e catálogos de exposições em um exercício indisciplinado de cartografia, processo que, segundo o autor, converge com as questões levantadas pelo festival na medida em que ambos propõem uma reavaliação crítica de perceber os limites e as contradições das representações hegemônicas do Brasil.

A principal mostra do evento, a Curta Mostra Brasil, traz em seus programas temáticas como a necessidade do sonho, a reinvenção de mundos e a casa como território. “Coincidentemente, a obra do Talles Lopes e a programação do festival, tanto na curadoria de filmes quanto nas atividades de formação, falam muito sobre as representações hegemônicas, como ele mesmo disse. A identidade visual do festival não necessariamente tem a ver com o tema da mostra especial, mas a obra dele casou perfeitamente com a Goiânia Mostra Curtas”, diz a diretora.

Trajetória

Quando o curador Gilmar Camilo levou a ideia da exposição para a diretora do festival, um processo de revisitar todas essas obras e relembrar o período e contexto em que cada uma foi criada se iniciou. “É sempre maravilhoso fazer esse retorno. Um festival começa e vai evoluindo, e a gente pode ir acompanhando a cronologia, a linguagem que era utilizada em cada ano, revisita toda a história e vê quantas coisas mudaram”, diz Maria Abdalla.

Durante a pandemia, quando o festival migrou para o on-line, o Mostra Curtas já havia disponibilizado os cartazes no site. “E aí o Gilmar trouxe a ideia de fazer uma exposição física, contando toda essa trajetória de mudanças, da participação do festival na vida de cineastas, na formação de novos talentos do audiovisual. No início, quando eu chamava artista e designer para fazer essas criações, eu não mensurava isso tudo que foi construído”, conta a diretora.

O curador da mostra destaca também a celebração do cartaz como forte artigo de comunicação, além de abordar o impacto da imagem eletrônica e digital na cultura visual contemporânea. “Em um mundo bombardeado sistematicamente por imagens que alteram nossa percepção, as obras expostas convidam o público a refletir sobre como a arte traduz nosso tempo e oferece diferentes formas de fruição ao espectador”, diz Gilmar.

Edição 2023

A 22ª Goiânia Mostra Curtas celebra o retorno ao presencial, com programação entre os dias 3 e 8 de outubro de volta à casa que sempre a recebeu, o Teatro Goiânia. Com organização e realização do Icumam Cultural, o festival exibirá 76 filmes em cinco mostras, entre competitivas e especiais. Ações de formação também integram a agenda, entre cursos, laboratório de roteiros audiovisuais, masterclass, debate, encontros e homenagem. A programação é gratuita.



SERVIÇO

Exposição: Arte em Cartaz - 22 anos de Goiânia Mostra Curtas

Data: de 14 de setembro a 8 de outubro de 2023

Abertura: quinta-feira (14), às 19 horas

Local: Vila Cultural Cora Coralina - Sala Sebastião Barbosa

Entrada gratuita