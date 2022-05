Goiânia Noise começa nesta quarta-feira (18); veja programação da maratona de shows

Em maio de 1995, a Praça Universitária foi palco para o 1º Goiânia Noise Festival, que desde então produziu 25 edições ininterruptas até 2019. Agora, após dois longos anos de suspensão por conta da pandemia, o festival está de volta com a tão esperada 26ª edição, que começa nesta quarta-feira (18) com ações de formação e qualificação profissional no Instituto Gustav Ritter. Na sexta-feira (20), a maratona de mais de 40 shows começa no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e segue até o domingo (22).

A programação do Noise na Escola é gratuita e leva palestras, oficinas e bate-papos para o Gustav Ritter nesta quarta e quinta-feiras. O primeiro palestrante é Vitor Cadillac, superintendente Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, que aborda a elaboração e gerenciamento de projetos culturais. Ainda na quarta-feira, o doutor em arte e cultura visual Márcio Jr. fala sobre identidade visual para eventos de música.

Na quinta, o produtor cultural Gabriel Bibi Caixeta fala sobre a construção de festivais de música fora dos grandes centros. Já o compositor e produtor musical Fabius Augustus Smooth promove um bate-papo sobre a composição de canções pop. “Essas ações integram a programação do Goiânia Noise há alguns anos como forma de fomentar a cena ao mesmo tempo que qualifica mão de obra, algo que tínhamos dificuldade de encontrar há um tempo atrás. Inclusive, muitos dos que passaram por esses cursos foram trabalhar com a gente ou em outros festivais”, aponta Leonardo Razuk, um dos produtores do evento.

A 26ª edição estava programada para 2020 e já tinha data definida, bandas contratadas, passagens compradas e arte pronta. “Inclusive, de lá para cá, pelo menos duas bandas contratadas acabaram”, comenta Razuk. Outra alteração na programação é o show da banda Krisiun, em razão de uma turnê que deixou a agenda incompatível com a nova data do evento.

“Produzir o festival é sempre um desafio, é como se fosse o primeiro. Estamos animados, apesar de algumas coisas inesperadas, como a mudança de local”, diz Razuk sobre a ida do evento do Centro Cultural Martim Cererê para o CCON por problemas na estrutura do primeiro local. “Estamos fazendo uma aposta muito alta indo para o CCON. Mesmo assim, estamos nos esforçando para fazer a ocupação de um espaço muito maior e extrapolar o público pensado de início”.

Maratona

O line-up do festival é pautado no rock independente, o que não impede a diversidade de sons, propostas e estilos entre as bandas e artistas participantes. Neste ano, 38 bandas se revezam em shows ininterruptos entre dois palcos dentro do Palácio da Música. Nomes como a banda paulistana Terno Rei e a potiguar Far From Alaska, surgidas na última década, dividem o espaço de headliners com os veteranos da Ratos de Porão — que, para quem não sabe, está há mais de quatro décadas na estrada e já se tornou marca registrada da programação do Noise.

A banda de rock progressivo Casa das Máquinas lançou em 2022 um disco inédito pela primeira vez em 46 anos e celebra a volta aos palcos na sexta-feira de festival. A cantora baiana Assucena se apresenta na mesma noite após bandas goianas como Caboclo Roxo e Desert Crows e o baterista, compositor e intérprete Moka Nascimento, que celebra 50 anos de carreira na ocasião com o show especial Informação Vital. O repertório mescla desde rock progressivo até estilos como bougaloo, afro cuban e soul.

Ícone do movimento punk, a Ratos de Porão fecha a programação do sábado, mas o vocalista Jão traz na mesma noite seu novo projeto, Jão e a Decadente Família Brasileira. O sábado também conta com os mineiros da Black Pantera, os mato-grossenses da Macaco Bong e os goianos da Carne Doce, Lobinho e os 3 Porcão, Insanidade e a cantora Maaju. Um dos pioneiros do heavy metal no Brasil, o Viper começou há quase 40 anos na cidade de São Paulo. A banda está no line-up do domingo, último dia de festival, que também traz os goianos da Última Theoria, Mechanics, The Galo Power e Rural Killers. Quem fecha a programação é a Far From Alaska, banda de Natal, Rio Grande do Norte.

O Estúdio Noise volta a acontecer no formato de um terceiro palco montado na área da Esplanada, dividindo espaço com os DJs que estarão comandando o som enquanto os shows acontecem dentro do Palácio da Música. Nesse terceiro palco, 12 bandas que se inscreveram previamente e passaram por uma curadoria vão se revezar para ter suas apresentações gravadas ao vivo e lançadas em formato de álbum posteriormente.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Noise na Escola - Gustav Ritter



Quarta-feira (18)

14h – Elaboração e gerenciamento de projetos culturais, com Vitor Cadillac

16h – Identidade visual para eventos de música, com Márcio Jr.



Quinta-feira (19)

14h – Construindo festivais de música fora dos grandes centros, com Gabriel Bibi Caixeta

16h – Compondo canções pop, com Fabius Augustus Smooth



26º Goiânia Noise Festival - CCON

Sexta-feira (20)

19h – Sadis (GO)

19h – Synx (GO)

20h – Distopia (RO)

20h30 – Caboclo Roxo (GO)

21h – Moka (GO)

21h30 – Mundhumano (GO)

22h – Two Wolves (GO)

22h30 – Desert Crows (GO)

23h – Assucena (BA)

23h45 – Casa das Máquinas (SP)

00h45 – Terno Rei (SP)



Sábado (21)

17h – Bizarrones (GO)

17h30 – Red Sand King (GO)

18h – Maaju (GO)

18h30 – Fusage (PR)

19h – Sombrio (GO)

19h30 – Lobinho e os 3 Porcão (GO)

20h – Rural Killers (GO)

20h30 – Blowdrivers (GO)

21h – Roberta de Razão (ES)

21h30 – Macaco Bong (MT)

22h – Insanidade (GO)

22h30 – Jão e a Decadente Família Brasileira (SP)

23h – Black Pantera (MG)

23h45 – Carne Doce (GO)

00h45 – Ratos de Porão (SP)



Domingo (22)

17h30 – Blue Stalk (GO)

18h – America Boulevard (GO)

18h30 – Ousel (GO)

19h – Bad Distortion (GO)

19h30 – Riso do Abismo (GO)

20h – Os Indomáveis & Sandoval Shakerman (GO)

20h30 - Sheena Ye (GO)

21h – The Galo Power (GO)

21h30 – Mechanics (GO)

22h – A Última Theoria (GO)

22h30 – Viper (SP)

23h30 – Far From Alaska (RN)



SERVIÇO

26º Goiânia Noise Festival

Quando: de 20 a 22 de maio

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer (GO-020, Km 0)

Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

Informações: www.goianianoisefestival.com.br