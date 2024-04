Goiânia Noise Festival leva shows ao Centro Cultural Oscar Niemeyer

A 28ª edição do Goiânia Noise Festival segue até domingo no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). As atrações são divididas nos dois palcos e também no Estúdio Sesc-Noise.

A programação ainda traz DJs que comandam as pick ups numa área especial. Entre os principais nomes do line up deste ano estão Terno Rei, Rancore, Francisco El Hombre, Letrux, Krisiun, Nervosa, e os goianos Boogarins (foto), Violins e Carne Doce, entre outros.

O festival é uma produção da Monstro Discos, com correalização do Sesc e apoio do governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e com o patrocínio do grupo Equatorial Energia.

Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital e na Monstro Discos, mas a entrada no domingo (14) é gratuita, com a necessidade de retirar ingresso pelo site.

O evento também conta com a opção de meia-entrada solidária, mediante a doação de 1 litro de leite que será encaminhado para a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).