Goiânia recebe a exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas

O público goianiense já tem data para uma imersão no universo das obras de um dos maiores gênios da pintura mundial. O shopping Passeio das Águas recebe, de 29 de setembro a 10 de outubro, a exposição Van Gogh & Impressionistas, um espetáculo de videografismo que dá aos visitantes, por meio de projeções, a sensação de entrar nos principais quadros artista.

Por meio da sobreposição de luzes em altíssima definição, paredes, chão e teto de um espaço de 700 metros quadrados serão convertidos nas principais obras de Van Gogh, como autorretratos, A Noite Estrelada e Quarto em Arles, entre outros quadros famosos. Além do artista holandês, a exposição imersiva exibe obras de brilhantes artistas impressionistas, como Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

Produzida pela Lightland - Mundo Encantado das Luzes, a exposição une arte e tecnologia utilizando superprojetores com 20k lumens. Esses equipamentos são capazes de proporcionar uma altíssima qualidade de imagens, exibidas em 360º.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site www.lightland.com.br. A partir do dia 29, a compra também poderá ser feita na bilheteria física do evento, no Passeio das Águas. A exibição tem classificação livre.

As entradas custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Têm direito à meia-entrada os segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada;pessoa com deficiência e seu acompanhante; pessoa com 60 anos ou mais; e doadores de sangue e medula. Para crianças de até 4 anos, a entrada é gratuita.

Um dos maiores expoentes do pós-impressionismo. o pintor holandês Vincent Van Gogh só teve o trabalho valorizado depois de sua morte. Suas obras tiveram grande influência na arte do século seguinte, sobretudo na vertente expressionista.