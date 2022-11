Goiânia recebe exposição Van Gogh Live 8K em mega espaço no Flamboyant Shopping

Se hoje as pinceladas em cores vibrantes usadas por Vincent Van Gogh (1853-1890) se tornaram um fenômeno pop, é até difícil de acreditar que ele tenha vendido apenas um quadro em vida. Quem passar pelo espaço Garden do Flamboyant Shopping a partir do dia 18 de novembro, sexta-feira, poderá conferir mais de 200 obras do pintor pós-impressionista holândes na exposição imersiva Van Gogh Live 8K, que chega pela primeira vez a Goiânia. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 30 via bilheteria virtual.

Montada em um mega espaço de 2.800 metros quadrados, a exposição é distribuída em seis ambientes que contam a história do artista em diversas fases. Ao final do trajeto, uma grande sala de projeção convida os visitantes a caminhar por dentro do céu estrelado, dos girassóis, das flores de amendoeira e até mesmo de seus autorretratos. “São 40 projetores a laser com resolução inédita em 8K que, juntos, transformam a sala na maior tela de projeção do Brasil, com 2.500 metros quadrados. Então, na verdade, você não apenas vê Van Gogh. Você entra, se integra e faz parte da arte dele”, comenta o produtor executivo e curador da mostra, Rafael Reisman, da Blast Entertainment.

Van Gogh é um dos mais conhecidos e admirados artistas da história, mas não assistiu ao estrondoso sucesso de suas obras sendo leiloadas a preços recordes desde o século 20 e responsáveis pela explosão global de exposições imersivas que vêm sendo assistidas recentemente, como a Van Gogh & Impressionistas, que esteve em espaço montado no Passeio das Águas Shopping, por exemplo.

Além da Van Gogh Live 8K, a Blast Entertainment foi responsável também pela mostra imersiva Beyond Van Gogh, que levou um grande público goiano a Brasília para conferir a proposta. “Mais de 130 cidades e 30 países já receberam a experiência que estamos trazendo agora para Goiânia. É uma oportunidade única do público goiano ver de perto a exposição imersiva, sem precisar pegar um avião ou a estrada para isso”, aponta.

O que encontrar

O primeiro ambiente ao adentrar o espaço montado é o Café Van Gogh, um café-teatro temático que conta com opções de comidas e bebidas e um palco que recebe apresentações culturais locais de forma pontual. Logo ao lado, a lojinha traz uma gama de produtos personalizados, desde camisetas e canecas até chapéus de balde (também conhecidos como bucket hats), almofadas e bolsa estilo tote bag.

Detalhes e curiosidades importantes sobre a vida de Vincent Van Gogh são contados na sala educativa, que prepara o visitante para o que vem pela frente. Uma linha do tempo traz informações para o público se situar no período em que o artista viveu. Por exemplo: em 1859, quando ele tinha seis anos, a Teoria das Espécies de Charles Darwin estava sendo publicada. Já em 1872, oito anos antes de Van Gogh iniciar a carreira de pintor, Claude Monet pintava a obra Nascer do Sol, marco inicial do impressionismo.

Uma antessala imersiva conta com o rosto do pintor projetado em 3D, espaço que prende a atenção dos visitantes por um bom tempo. É ali que a maioria dos celulares começa a ser apontada para os detalhes da exposição, que tem proposta instagramável. O ambiente seguinte ilumina o caminho, as fotos e os vídeos: trata-se de um campo de girassóis, que impressiona também pelo jogo de luzes e espelhos.

Por fim, é a hora mais esperada: a sala de projeção. São cerca de 45 minutos de projeções hiper-realistas das cores vivas e pinceladas vigorosas de Van Gogh. Há quem caminhe pelo espaço, mas muitos se sentaram nos bancos ou no chão mesmo, sozinhos ou em grupos de pessoas de todas as idades. Alguns, mais relaxados, deitavam-se no meio da sala embalados pela narração que embala a mostra em meio à trilha sonora.

A narração se torna um detalhe importante para a experiência - e um show à parte: da atriz Fernanda Montenegro empresta sua voz para ler trechos de diversas cartas escritas por Van Gogh entre 1872 e 1890 endereçadas a seu irmão, Theodorus, carinhosamente apelidado como Theo.

Esses escritos foram guardados e publicados pela cunhada de Van Gogh, Joanna Van Gogh-Bonger, tornando-se uma ferramenta para se estudar mais a fundo e compreender detalhes das obras do artista, a sua relação com os estudos das cores e como observava a natureza. “Tropicalizamos a experiência da locução com trechos das cartas de Van Gogh, algo que já é feito em outros países com um narrador desconhecido”, comenta o curador.

Os ingressos custam para a exposição imersiva Van Gogh Live 8K custam a partir de R$ 30 (meia-entrada), com sessões diárias nas opções diurna e noturna. Há também a opção do pacote Vip Experience, que inclui um ingresso individual, um drink no Café Van Gogh, um pôster e uma pulseira Fast Lane, que dá direito a não entrar em filas no espaço. A classificação etária é livre, e os menores de 12 anos devem ir acompanhados pelos pais ou responsável.



SERVIÇO

Exposição: Van Gogh Live 8K

Quando: de 18 de novembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023

Onde: Flamboyant Shopping (Garden Flamboyant)

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 21h20 / domingos e feriados, das 13h às 20h20

Ingressos: de R$ 30 (meia) a R$ 140 (Vip Experience), entre opções de sessão diurna ou noturna

Vendas: www.vangoghlive.com.br

​Informações: @vangoghlivebrasil8k (Instagram)