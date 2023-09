Goiânia recebe Micarena neste final de semana

Depois de receber grandes nomes da música brasileira, de gêneros variados – de rock a sertanejo e MPB –, a Arena Multiplace será palco pela primeira vez do autêntico axé baiano. Neste sábado e domingo, 16 e 17 de setembro, será realizada a Micarena, evento que vai reunir Bell Marques, Durval Lellys, É O Tchan, Parangolé e Tuca Fernandes. A casa será aberta para receber o público a partir das 12h. Os ingressos estão disponíveis no site Baladapp.com.br.



Bell Marques e Durval Lellys são velhos conhecidos do público goiano, desde o início dos anos 1990, quando os dois, respectivamente, integravam as bandas Chiclete com Banana e Asa de Águia. Eles já arrastaram grandes multidões em Goiânia, onde colecionam um arsenal de fãs. O grupo É o Tchan também é um grupo ícone da axé music dos anos 1990. Para completar, o grupo Parangolé, responsável pelo hit Rebolation; e o cantor Tuca Fernandes, ex-vocalista e um dos fundadores e administradores da banda Jammil e Uma Noites.



É a primeira vez que o axé music desembarca na Arena Multiplace e o evento promete ser um dos badalados da casa, que já recebeu grandes nomes da música nacional, como Capital Inicial, Zé Ramalho, Marcelo Falcão, Joelma, Lauana Prado, Ícaro Gilmar, Mato Grosso e Mathias, entre outros. A Arena Multiplace é um espaço anexo ao Laguna Gastrobar, no setor Alto da Glória, que conta com um ambiente aconchegante e espaçoso para públicos variados.



Serviço: Micarena

Shows: Bell Marques, Durval Lellys, É O Tchan, Parangolé e Tuca Fernandes

Quando: 16 e 17 de setembro, a partir das 12h

Onde: Arena Multiplace

Endereço: Alameda Barbacena, Qd. 28 - Lt. 18 - Vila Alto da Glória, Goiânia - GO

Ingressos: site Baladapp.com.br (podem ser parcelados em até 3x no cartão de crédito)

Informações: (62) 9.9943-9739